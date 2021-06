Ninja Gaiden Collection, volete giocare con mouse e tastiera? Non si può!

Il 10 giugno è un giorno estremamente importante da segnare sicuramente sul proprio calendario personale. Oltre alla presenza di uno degli eventi più attesi dell’anno, il Summer Game Fest, sono stati rilasciati due attesi titoli: Episode Yuffie, espansione dell’ottimo Final Fantasy 7 Remake in esclusiva per PS5 e Ninja Gaiden Collection. Attesa da una folta schiera di fan questa corposa collection contiene le versioni rimasterizzate di Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Quest’ultima versione però sembra avere diversi ed assurdi problemi, andiamo a vederli nel dettaglio.

Ninja Gaiden

Come suggerisce il titolo, la prima opzione mancante è proprio la non possibilità di giocarlo con mouse e tastiera. Certamente un titolo action stealth come Ninja Gaiden non è propenso per essere giocato in questo modo, ma rimane assurdo che un utente non possa provarci, ricordiamo che siamo su PC. Le risoluzioni disponibili sono soltanto tre: 720p, 1080p e 2160p, ma vanno impostate direttamente da Steam anziché in-game.

Nonostante Ninja Gaiden Collection è capace di girare in 4K a 60fps, questa conversione risulta essere decisamente sottotono unendosi alla schiera di conversioni PC sviluppate in quattro e quattr’otto. C’è da dire che a parte queste opzioni mancanti questa remastered risulta essere davvero molto interessante e che consigliamo comunque a coloro che non si sono avvicinati nel corso di questi anni, vi lasciamo alla nostra recensione per avere un resoconto più dettagliato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Trovate che questa mancanza di opzioni sia sinonimo di un lavoro a dir poco pigro? Fateci sapere la vostra con un commento dedicato. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali dettagli o patch aggiuntive riguardanti Ninja Gaiden Collection disponibile a partire da oggi.