Ninja segna un nuovo record mondiale con Fortnite per vittorie consecutive

Ninja segna un nuovo record con Fortnite insieme al suo compagno Reverse2k. Ecco tutti i dettagli sul traguardo dello streamer.

Tutti quanti noi conosciamo Tyler Blevins, in arte Ninja, noto streamer e giocatore di Fortnite. Ora, Ninja può vantare un nuovo record mondiale: insieme a Malachi “Reverse2k” Greiner, ha vinto 43 battaglie reali di fila in modalità Duo. La coppia ha vinto 29 scontri di fila il primo giorno di streaming, altri 13 il secondo giorno e ha raggiunto il record di 43 il 2 ottobre.

Ciò che più conta, è che tutte le battaglie reali sono state affrontate in streaming e sono state viste da più di 20.000 utenti unici. 43 vittorie hanno permesso a Ninja e a Reverse2k di superare il precedente record di Siqqza, che si è fermato a 42. M10 Pepper, M10 Harmii e zRotation si posizionano infine a 40 vittorie consecutive.

Non è inoltre la prima volta che Ninja segna un record mondiale legato a Fortnite. Lo streamer ha ottenuto in passato il record di maggiori eliminazioni uno scontro duo vs squadre, anche se è poi un altro team ha superato il suo risultato.

Il prossimo obbiettivo di Ninja e Reverse2k è quello di trovare una squadra e tentare di superare l’enorme record di 76 vittorie consecutive ottenute dal giocatore francese J7Evooo. Diteci, credete che possa farcela? Qual è il vostro record di vittorie?