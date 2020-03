Nintendo vuole collaborare con altre aziende per espandere le sue IP

All’inizio di quest’anno il presidente di Nintendo Shuntaro Fukukawa aveva discusso dei piani futuri della società giapponese affermando che i loro team stanno valutando ogni tipo di nuova tecnologia disponibile finora. Fukukawa ha inoltre aggiunto che se una nuova tecnologia può essere usata con un determinato gioco allora verrà sicuramente utilizzata. Ha dichiarato anche come i giochi per cellulare, i parchi a tema, i film in uscita e tanto altro ancora stanno aiutando lo svolgersi di questo piano.

In queste ore iShigeru Miyamoto è stato intervistato dalla rivista giapponese Famitsu il quale ha ribadito tutto questo ed ha introdotto anche un altro piano da parte di Nintendo. “Vorremmo espandere i personaggi dei nostri giochi e ci piacerebbe quindi collaborare con altre aziende. Se saremo in grado di farlo, possiamo creare più opportunità per le persone di entrare in contatto con le nostre creazioni su di una scala molto più ampia del solito“.

Sarà quindi interessante vedere quali altri percorsi inesplorati andrà a toccare Nintendo per espandere le sue IP. Un esempio? Le sorprese dell’Happy Meal della famosa catena di fast food che sta avendo un enorme successo nel Regno Unito, oppure anche dei parchi a tema dedicati in collaborazione con Universal Studios. Nintendo come ben sappiamo è riuscita anche ad entrare a contatto con i giocatori mobile proponendo diversi titoli come Mario Kart Tour e Animal Crossing: Pocket Camp. La società giapponese vuole che i titoli per smartphone siano un pilastro fondamentale portando così ricavi maggiori all’azienda. Vedere quindi un Hotel, ad esempio, a tema Animal Crossing per sponsorizzare l’uscita del titolo per Nintendo Switch non sarebbe poi così assurda come idea.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che espandere i personaggi del famoso brand sia una buona idea? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le notizie relative alla grande N.