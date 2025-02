Nintendo elimina i punti d'oro: cosa succederà ora?

Nintendo ha annunciato che dal 25 marzo 2025 gli utenti non potranno più guadagnare My Nintendo Gold Points. Questi punti, ottenuti in base al 5% dell'importo speso per l'acquisto di contenuti digitali, potevano essere utilizzati per acquistare software e DLC sull'eShop. L'azienda non ha fornito motivazioni per questa decisione.

La fine del programma di rewards My Nintendo rappresenta un cambiamento significativo per i consumatori Nintendo. I punti d'oro sono stati, infatti, finora un incentivo apprezzato dai giocatori per effettuare acquisti digitali, permettendo di ottenere sconti su futuri acquisti. La loro eliminazione potrebbe influenzare le abitudini di acquisto di molti utenti.

Nintendo ha fornito un FAQ per chiarire alcuni punti chiave:

I punti d'oro già guadagnati potranno essere utilizzati anche dopo il 25 marzo 2025 per ottenere sconti sull'eShop.

I preordini di titoli digitali effettuati fino al 24 marzo 2025 genereranno ancora punti d'oro, indipendentemente dalla data di uscita del gioco.

Per le schede di gioco fisiche, i punti d'oro potranno essere guadagnati registrandoli dal menu HOME della console Switch, purché il titolo sia stato rilasciato entro il 24 marzo 2025.

Nintendo ha sottolineato che manterrà gli impegni presi in precedenza riguardo all'assegnazione di punti d'oro al di fuori dei metodi descritti. Inoltre, l'azienda si riserva la possibilità di concedere punti d'oro per motivi eccezionali a sua discrezione, anche dopo il 24 marzo 2025.

La decisione di Nintendo potrebbe avere diverse implicazioni per i consumatori: innanzitutto, potrebbe esserci un aumento degli acquisti digitali nei mesi precedenti alla data di interruzione, con gli utenti che cercano di accumulare più punti d'oro possibile. Dopodiché, i giocatori potrebbero essere meno incentivati a effettuare acquisti digitali dopo la fine del programma, preferendo forse le versioni fisiche dei giochi. Infine - e lo speriamo - potrebbe emergere la necessità di nuove strategie di fidelizzazione da parte di Nintendo per mantenere alto l'interesse verso l'eShop.

Nintendo ha dichiarato: "Ringraziamo sinceramente per l'utilizzo del programma di ricompense My Nintendo e ci scusiamo per eventuali disagi". Insoomma, questa mossa segna la fine di un'era per il programma di fedeltà di Nintendo, lasciando aperte domande sul futuro delle strategie di marketing digitale dell'azienda.