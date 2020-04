GameCube, da console tradizionale a PC da gaming: l’idea geniale di un modder.

Gli anni passano, ma le console Nintendo mantengono sempre un certo fascino all’interno del panorama videoludico. Lo sanno bene i cultori del GameCube e fanno bene a contemplarlo. A quanto pare, infatti, la cubica console della nota azienda nipponica è molto più di una semplice “perla retro”. Ha delle potenzialità nascoste, che solo una mente geniale come un modder poteva svelare. Stiamo parlando di Matt, che sul suo canale Youtube (Tech By Matt) mostra al pubblico passo per passo come smontare una Nintendo GameCube e trasformarla in un fantastico PC da gaming.

Certamente, per molti potrebbe sembrare un atto estremamante coraggioso o perfino folle. Ma lo youtuber dichiara che la sua idea è nata dall’acquisto fallimentare di una console su eBay, che si è rivelata sfortunatamente non funzionante. Nessuna paura, perché ha saputo bene come evitare di cestinare questo gioiellino, trasformandolo in un meraviglioso PC da gaming. Nel video sottostante, sono spiegate nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questo piccolo “PC-Cube”.

GameCube PC gaming

Esternamente non si nota alcuna differenza: Matt ha infatti conservato tutte le caratteristiche tipiche della console di Nintendo, ovvero, la possibilità di giocare ai suoi giochi, di usare l’apposito tasto di accensione ed i suoi controller originali. Ma è nella sua parte più profonda che la console è profondamente cambiata. Matt ha infatti apportato alcune modifiche hardware, scegliendo con cura ogni pezzo. Dalla motherboard, che è stata scelta appositamente in base alle dimensioni della console, a tutte le altre componenti fondamentali per un computer, come GPU, RAM e l’alimentatore: tutto è stato completamente cambiato. Addirittura, Matt si è impegnato anche nel modificare la cover esterna del GameCube, dotandola di tutti ingressi necessari, come un normale PC.

Ovviamente, il suo ideatore non ha rinunciato a testare i giochi più noti, come The Legend of Zelda: Twilight Princess, Super Smash Bros. Melee e Super Smash Bros. Brawl, che, in effetti, girano bene su questa nuova console. È sui giochi più recenti che purtroppo si osserva qualche intoppo: Breath of the Wild, ad esempio, è difficile da giocare, poiché i numerosi lag ne compromettono la performance. Lo stesso si può dire per Far Cry 5, che raggiunge un massimo di 25FPS. Niente paura, la nuova “PC-Cube” consente, comunque, di giocare a tanti videogame di successo del momento, ovvero: Fortnite e Counter Strike Global Offensive, che girano senza problemi a 1080p.

E voi? Avevate mai pensato a come valorizzare vecchie console del passato? Di certo Matt lo ha fatto in grande stile!