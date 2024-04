Il PC gaming dei tuoi sogni con uno sconto fuori dal comune

Molti appassionati optano per l'assemblaggio manuale del proprio PC, al fine di personalizzare i componenti secondo le proprie esigenze e, spesso, per ottenere un risparmio sul costo finale. Tuttavia, per coloro che prediligono la comodità di una soluzione già pronta all'uso, assicurandosi che ogni elemento interno sia di primissima qualità, compresi sistemi di raffreddamento a liquido, l'offerta attuale di Amazon sul futuristico MSI MEG Aegis Ti5 risulterà allettante. Questo PC, equipaggiato con componentistica di punta su ogni fronte, proposto originariamente al prezzo di 5.999€, è oggi disponibile a soli 3.699€. Pur rimanendo un investimento significativo, il prezzo attuale riflette uno degli sconti più consistenti mai offerti su questo PC da gaming d'élite.

MSI MEG Aegis Ti5, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MEG Aegis rappresenta una scelta senza compromessi per gli appassionati del gaming e per chi ricerca prestazioni estreme nel campo della grafica, della programmazione o dell'editing. Con il suo processore Intel Core i9 di dodicesima generazione e la scheda grafica MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G, è inoltre ideale per chi non vuole rinunciare a giocare ai titoli più recenti con le impostazioni grafiche al massimo.

I 64GB di RAM DDR5 e un ampio spazio di archiviazione, composto da un SSD PCIe 4.0 NVMe da 2TB e un HDD da 3TB, lo rendono perfetto anche per gli sviluppatori di software e per gli editor video che necessitano di un'elevata capacità di elaborazione e di spazio per i loro progetti complessi.

Oltre alle sue caratteristiche da top di gamma, MSI MEG Aegis si distingue per un design innovativo e un sistema di raffreddamento all'avanguardia, che assicura prestazioni eccellenti mantenendo il sistema fresco anche durante l'uso intensivo. La connettività, che include USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 per supporto 4K a 120Hz, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, lo rende inoltre estremamente versatile e pronto per ogni tipo di dispositivo periferico.

