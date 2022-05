Reggie Fils-Aimé è stato probabilmente il vero e proprio simbolo di Nintendo, almeno in occidente: l’ex presidente della divisione statunitense americana ha oramai da anni smesso i panni del manager e ha avuto modo di raccontare in diverse occasioni alcuni aneddoti della sua carriera, come quello riguardante uno dei giochi più particolari del GameCube.

Ai microfoni di G4TV, l’ex presidente di Nintendo of America ha parlato proprio di Donkey Konga e di come segretamente avesse odiato quel particolare un gioco, un vero e proprio rhythm game, giocato tramite l’ausilio di alcuni bonghi. Per quanto possa sembrare strano, Reggie Fils-Aimé ha sicuramente avuto delle ottime motivazioni per essere contrario al progetto.

“Devo dirvelo, come executive ho odiato Donkey Konga. Ho lottato contro la nostra parent company. Pensavo potesse uccidere il brand di Donkey Kong. Personalmente non mi sono divertito a giocarlo, l’ho bocciato”, ha dichiarato Reggie Fils-Aimé durante l’intervista. Chiaramente l’ex presidente di Nintendo of America bnasa il tutto su opinioni personali, visto che il gioco in realtà è stato un vero e proprio successo di vendite.

Non è l’unico episodio controverso della carriera di Reggie Fils-Aimé. Lasciando da parte il GameCube, l’ex dirigente della casa di Kyoto si è anche concentrato su altri momenti, come per esempio il lancio del Game Boy Micro. “Dal mio punto di vista, il concept di quella console era un fallimento. Non solo era difficile utilizzare i bottoni, ma lo schermo era molto piccolo”, le parole di Fils-Aimé. Il tutto unito al momento del lancio: la divisione statunitense di Nintendo, infatti, stava programmando una serie di sconti interessanti per il Game Boy Advance, che però andarono in conflitto proprio con l’uscita dell’ultima revisione hardware.

Tutti questi aneddoti e molti altri saranno svelati dal suo nuovo libro. In uscita il prossimo anno, la nuova pubblicazione si chiama Disrupting the Game e sarà disponibile a partire dal 2023. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.