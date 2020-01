Nintendo, il presidente Furukawa: “Dieci anni prima della diffusione del cloud gaming”

La visione dell’industria videoludica del futuro, la filosofia di sviluppo, come realizzare giochi che possano coinvolgere gli utenti. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha parlato di tutti questi argomenti in un’intervista che è stata rilasciata alla testata giapponese Nikkei.

Parlando dell’industria del futuro, uno dei passaggi non poteva che riguardare anche il cloud gaming, una direzione sulle quale Nintendo non si è ancora mossa a differenza di altri concorrenti. La posizione di Furukawa a riguardo è che nell’immediato questo tipo di tecnologia difficilmente potrà prendere piede sul mercato. «È possible che il cloud gaming possa coinvolgere il grande pubblico nel corso dei prossimi 10 anni a partire da adesso, ad ogni modo in questo momento storico, non penso che le console per come le conosciamo scompariranno – ha detto Furukawa – C’è ancora molta strada da percorrere prima di poter vedere quali saranno i reali risultati sul mercato in questo senso».

Furukawa ha poi ribadito l’importanza per Nintendo di sviluppare console dedicate e delle esclusive: «Per noi l’imperativo è concentrarci su esperienze di gioco che possano realizzarsi solo su hardware dedicato. Una volta che il pubblico inizia a pensare di poter giocare gli stessi titoli su altre console o su smartphone, è finita».

Furukawa ha anche riconosciuto la lenta riduzione del mercato dei videogiochi in Giappone, sottolineando però che ormai il 70% dei ricavi di Nintendo arriva da quelli internazionali. «Per noi diventerà molto importante impegnarci su mercati nei quali dobbiamo ancora imporci» ha detto il presidente di Nintendo che, a conclusione dell’intervista, ha anche parlato dei propri gusti in termini di giochi: «Ultimamente mi sono dedicato molto a Pokémon che sto giocando sulla Switch Lite. Mi appassiono molto a trovare tutte le creature sparse per il gioco».