Nintendo Switch 2: ecco quando vedremo i giochi in maniera più approfondita

La grande N ha ufficializzato due trasmissioni Nintendo Treehouse consecutive, programmate per il 3 e 4 aprile, entrambe con inizio alle 16:00 ora italiana. Questi eventi, che includeranno sessioni di gameplay dal vivo, arrivano strategicamente a completare il quadro comunicativo dopo la presentazione del Nintendo Direct di 60 minuti dedicato a Switch 2 che avverrà domani. La combinazione di questi tre eventi rappresenta un'offensiva mediatica senza precedenti, suggerendo che Nintendo stia finalmente preparando il terreno per il lancio della sua prossima console.

Sebbene Nintendo mantenga il massimo riserbo sui contenuti specifici di queste trasmissioni, le ipotesi sono ovviamente su alcuni titoli in arrivo. Il nuovo capitolo di Mario Kart sembra essere il candidato più probabile a fare la sua comparsa durante gli showcase. Non si tratta di una supposizione casuale: il titolo era già visibile, seppur fugacemente, nel primo trailer di Nintendo Switch 2, e molti insider ritengono che diventerà il gioco di punta del lancio, proposto anche in bundle con la nuova console.

Un'altra possibilità che sta alimentando l'entusiasmo della community è una versione ottimizzata di Metroid Prime 4: Beyond. Le tempistiche di sviluppo di questo titolo, annunciato originariamente per Switch e poi completamente riavviato, suggeriscono ormai chiaramente una natura cross-generazionale. La nuova avventura di Samus Aran potrebbe quindi rappresentare il ponte ideale tra le due generazioni di hardware Nintendo.

Grande curiosità circonda anche la retrocompatibilità migliorativa, elemento che Nintendo potrebbe decidere di mettere in evidenza durante questi eventi. I fan attendono con trepidazione la dimostrazione pratica di come i giochi dell'attuale Switch possano beneficiare delle maggiori capacità hardware del nuovo sistema, con le potenziali "Switch 2 Edition" di titoli già noti che potrebbero mostrare miglioramenti significativi sul fronte tecnico.

La strategia comunicativa di Nintendo per questa settimana appare particolarmente massiccia e calibrata. Considerando che il Nintendo Direct previsto durerà ben 60 minuti - un formato decisamente esteso per gli standard della casa giapponese - e che si aggiungono due giornate intere di Treehouse, il minutaggio complessivo dedicato alla nuova console è eccezionalmente generoso. Questo approccio suggerisce che Nintendo non intenda limitarsi a una semplice presentazione tecnica, ma voglia costruire una narrazione completa attorno al suo nuovo ecosistema.

Mentre la community specula sui possibili annunci, da remake di classici a sorprendenti nuove proprietà intellettuali, questa settimana di fuoco potrebbe finalmente rispondere alle domande che i fan si pongono da mesi. L'attesa è palpabile anche sui social media, nonostante i problemi tecnici che X sta riscontrando in queste ore, limitando la condivisione delle reazioni in tempo reale.