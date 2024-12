Nintendo Switch 2 potrebbe usare lo stesso OS dell'attuale modello

Il profilo X UnivNintendo ha condiviso un documento interno di Nintendo (in lingua francese e che indica informazioni in merito alle regolamentazioni canadesi) ove appaiono alcune informazioni interessanti sulla prossima Nintendo Switch (attualmente ribattezzata molto semplicemente Switch 2).

Non è stato chiarito, come da prassi, da dove provenga il documento, ma considerando che al momento oltre 800.000 chip NVIDIA sono stati inviati a una fabbrica di Nintendo per assemblare la nuova console, le probabilità che provenga da li sono molto elevate.

Ne mentre che si vocifera che un numero corposo di Nintendo Switch 2 sia già stato depositato in un magazzino di Nintendo, in attesa della distribuzione verso i distributori, dal documento di scoprono due informazioni interessanti.

La prima è che la nuova console utilizzerà la base dell'attuale OS presente su Nintendo Switch, probabilmente in virtù di perpetrare quella continuità già annunciata dal "Colosso di Kyoto" che vede la futura console mantenere sia la retrocompatibilità con l'attuale modello, sia la possibilità di conservare il proprio profilo Nintendo con dati di salvataggio, storico delle attività e acquisti effettuati.

La seconda informazione, invece, riguarda il modello di cartucce che verrà utilizzato con Nintendo Switch 2. In questo specifico punto, emerge solamente uno SKU (il codice con cui viene identificato un prodotto): BEE-006.

Questo codice indica che le cartucce usate saranno differenti da quelle attuali, anche se non ci è ancora dato sapere se la forma cambierà sostanzialmente o se si tratterà solamente di modifiche interne.

Quello che però è emerso dalla community che ha analizzato il documento, è che nel documento è presente anche lo SKU con cui sono indicate le attuali cartucce per Nintendo Switch in Canada (e in certe nazioni europee). questo potrebbe indicare che Nintendo Switch 2 mantenga un formato simile a quello attuale (come successe con Nintendo DS e 3DS) garantendo la totale compatibilità sfruttando lo stesso slot per le cartucce.

Ovviamente, al momento, si tratta solo di indiscrezioni, ma considerando che oramai è emerso che ci sarà un reveal a gennaio, un evento stampa in primavera e un potenziale rilascio della nuova console nel mese di maggio, non dovrebbe mancare moto prima di scoprire qualcosa di più sulla nuova console di Nintendo.