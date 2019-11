Nintendo Switch, svelate le dimensioni di molti giochi in uscita

Così come ogni settimana anche questa domenica il Nintendo eShop ci rivela in anticipo la dimensione effettiva di numerosi giochi in arrivo prossimamente su Nintendo Switch. Come sapranno bene gli innumerevoli possessori della piattaforma nipponica quello delle dimensioni è uno dei problemi più sentiti, vista la scarsa capienza base della console. Problema che si può comunque fortunatamente mitigare e rendere meno rilevante grazie a delle SD card.

Tra i titoli in arrivo prossimamente a fare la parte del leone con i suoi 12.3 GB è Blacksad: Under the Skin, seguito a ruota da Narcos: Rise of the Cartels e Decay of Logos.

Ecco quindi la lista completa:

Blacksad: Under the Skin – 12.3GB

– 12.3GB Narcos: Rise of the Cartels – 7.5GB

– 7.5GB Decay of Logos – 3.3GB

– 3.3GB SaGa Scarlet Grace: Ambitions – 2.7GB

– 2.7GB Pine – 2.3GB

– 2.3GB Munchkin: Quacked Quest – 2.3GB

– 2.3GB Story of a Gladiator – 2.1GB

– 2.1GB Kissed by the Baddest Bidder – 1.0GB

– 1.0GB Bouncy Bob 2 – 939MB

– 939MB Bubble Bobble 4 Friends – 660MB

– 660MB Heroland – 658MB

– 658MB Five Nights at Freddy’s 4 – 607MB

– 607MB SuperEpic: Te Entertainment War – 456MB

– 456MB Still There – 342MB

– 342MB Big Pharma – 300MB

– 300MB Jigsaw Solace – 230MB

– 230MB Marbelous Animals – 185MB

– 185MB Tiny Gladiators – 183MB

– 183MB Castle of No Escape 2 – 153MB

– 153MB Bloo Kid 2 – 51.0MB

Ricordiamo che i dati elencati qui sopra sotto tutti provenienti dai vari Nintendo eShop delle varie regioni e sono quindi decisamente affidabili nonché ufficiali.

Che ne pensate di questa notizia e delle dimensioni svelate in anticipo? In questa lunga lista c’è qualche titolo che ha stuzzicato il vostro interesse in particolare? Avete mai avuto problemi di spazio disponibile su Nintendo Switch? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!