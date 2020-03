Nintendo Switch, svelate le dimensioni di One Piece: Pirate Warriors 4 e altri titoli

Così come ogni settimana anche questa volta i vari Nintendo eShop hanno svelato con largo anticipo le dimensioni di molti titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch, permettendoci così di fare anzitempo spazio nelle nostre piccole console. Questa volta sono ben tre i titoli a richiedere più di 10 GB di spazio e si tratta di Disaster Report 4: Summer Memories, che fa questa settimana la parte del leone con i suoi ben 14.1GB, il celebre One Piece: Pirate Warriors 4, che ne richiede invece 12, e, infine, The Complex, che necessita di “solamente” di 10.4GB di spazio disponibile.

Tra i tre a spiccare maggiormente è molto probabilmente One Piece: Pirate Warriors 4, con il titolo ispirato alla celebre opera di Eiichirō Oda che promette di far felici numerosi fan. Come afferma la nostra anteprima, che trovate comodamente qui, si tratta infatti di un titolo perfetto per: “un amante dei musou e dei prodotti marchiati Omega Force, i quali troveranno pane per i loro denti con una formula di gioco sperimentata e sostanzialmente invariata dai capitoli precedenti.”

Ecco quindi l’elenco dei titoli, ordinati rigorosamente in ordine decrescente per dimensioni:

Disaster Report 4: Summer Memories (14.1GB)

(14.1GB) One Piece: Pirate Warriors 4 (12.0GB)

(12.0GB) The Complex (10.4GB)

(10.4GB) Rascal Fight (3.8GB)

(3.8GB) Pooplers (3.5GB)

(3.5GB) Bug Academy (1.8GB)

(1.8GB) Chapeau (1.2GB)

(1.2GB) The Secret Order: Shadow Breach (1.1GB)

(1.1GB) Sin Slayers (1.1GB)

(1.1GB) Silent World (1.0GB)

(1.0GB) Mist Hunter (1.0GB)

(1.0GB) Top Speed: Drag & Fast Racing (293MB)

(293MB) Quell Memento (211MB)

(211MB) Ghost Sweeper (73.0MB)

(73.0MB) Mekomara (38.0MB)

Vi ricordiamo, infine, che si tratta come sempre di informazioni provenienti direttamente dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e che possono quindi essere considerate decisamente affidabili e veritiere.