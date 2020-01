Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX e altri titoli

Come ben sapranno i numerosi utenti di Nintendo Switch uno dei problemi maggiori della piccola ibrida nipponica è, oltre l’odiato joy-con drifting, il poco spazio d’archiviazione disponibile di base sulla console. Per fortuna il tutto è facilmente risolvibile attraverso l’acquisto di una memoria aggiuntiva, ma è pur sempre vero che sono molti gli utenti che si ritrovano spesso costretti a combattere per poter portare sempre con sé i propri giochi preferiti.

Fortunatamente, come quasi ogni settimana, sono state rivelate con grande anticipo le dimensioni di alcuni dei titoli prossimamente in arrivo su Nintendo Switch, tra cui anche il recentemente annunciato Pokemon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. L’atteso titolo con i suoi “soli” 2.1 GB non si rivela essere l’opera più massiccia della settimana: a far la parte del leone, con ben 4.4 GB richiesti, è infatti questa volta Eclipse: Edge of Light.

Ecco l’elenco completo dei titoli, ordinati per dimensione decrescente:

Eclipse: Edge of Light (4.4GB)

(4.4GB) Pokemon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX (2.1GB)

(2.1GB) Mosaic (1.9GB)

(1.9GB) Puzzle & Dragons Gold (1.4GB)

(1.4GB) To the Moon (736MB)

(736MB) Dreamwalker: Never Fall Asleep (670MB)

(670MB) Soccer, Tactics & Glory (559MB)

(559MB) Doggie Ninja The Burning Strikers (360MB)

(360MB) Jurassic Excite (359MB)

(359MB) Jump Gunners (232MB)

(232MB) Dreamwalker: Never Fall Asleep (190MB)

(190MB) Seek Hearts (161MB)

(161MB) Dual Brain Vol.2: Reflex (128MB)

(128MB) SEGA Ages Fantasy Zone (81MB)

(81MB) SEGA Ages Shinobi (72MB)

Come potete comodamente osservare si tratta di una lunga lista, colma di opere inedite e di grandi classici. Vi ricordiamo inoltre che si tratta di dati e dimensioni assolutamente affidabili, essendo provenienti dai vari eShop locali e quindi direttamente da Nintendo.