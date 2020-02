Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Saints Row IV: Re-Elected e altri titoli

Con il passare del tempo sono sempre di più i titoli originariamente esclusivi di altre piattaforme a sbarcare su Nintendo Switch. Un leitmotiv che non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi e che vede questa volta protagonisti il sempreverde Saints Row IV: Re-Elected e l’irriverente Two Point Hospital. I due titoli giungeranno infatti a breve sulla piccola ibrida di casa Nintendo e, come spesso accade, il celebre publisher nipponico ha svelato anzitempo le dimensioni di molti giochi in arrivo sulla propria piattaforma, tra cui, appunto, anche i due sopracitati.

Saints Row IV: Re-Elected, come facilmente prevedibile, è il titolo di maggior peso della settimana con i suoi 7.0GB, con Two Point Hospital che richiederà invece solamente 1.6GB. A superare la fatidica soglia del GB di spazio richiesto sono poi questa settimana solo altri due titoli: Gigantosaurus The Game (1.8GB) e Last Encounter (1.5GB).

Ecco quindi la lista completa, in ordine rigorosamente decrescente:

Saints Row IV: Re-Elected (7.0GB)

(7.0GB) Gigantosaurus The Game (1.8GB)

(1.8GB) Two Point Hospital (1.6GB)

(1.6GB) Last Encounter (1.5GB)

(1.5GB) 3000th Duel (999MB)

(999MB) Florence (815MB)

(815MB) King Lucas (649MB)

(649MB) The Incredible Adventures of Super Panda (527MB)

(527MB) Served ! (473MB)

! (473MB) Super Loop Drive (388MB)

(388MB) Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle (343MB)

(343MB) Speedway Racing (290MB)

(290MB) A Sound Plan (253MB)

(253MB) Thief Town (215MB)

(215MB) Cosmonauta (111MB)

(111MB) Depixtion (106MB)

(106MB) SEGA Ages Puyo Puyo 2 (97.0MB)

(97.0MB) Kitty Maestro (93.0MB)

Come ogni settimana vi ricordiamo inoltre che le dimensioni dei titoli elencati qui sopra provengono direttamente dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e possono quindi essere considerate decisamente affidabili.

Che ne pensate di questa notizia e di tutti questi titoli in arrivo su Nintendo Switch, avete adocchiato qualche opera particolare in questa lunga lista? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.