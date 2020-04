Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Streets of Rage 4 e altri titoli

Nonostante oggi sia Pasqua i vari eShop regionali di Nintendo Switch non sono assolutamente andati in vacanza e, anzi, ci hanno anche quest’oggi svelato con largo anticipo le dimensioni effettive di molti titoli in arrivo prossimamente sulla piattaforma. Un’ottima notizia quindi, che ci permette di fare anzitempo spazio sulla nostra piccola piattaforma da gioco nipponica.

A prendersi la parte del leone questa settimana con i suoi 5 GB esatti di spazio necessario è Yumeutsutsu Re:Master, ma il titolo più rilevante a livello mediatico è sicuramente Streets of Rage 2, attesissima opera che richiederà invece 3.1 GB di spazio.

Di seguito i titoli per Nintendo Switch la cui dimensione è stata recentemente rivelata:

Yumeutsutsu Re:Master (5.0GB)

(5.0GB) Streets of Rage 4 (3.1GB)

(3.1GB) Hyper Jam (3.0GB)

(3.0GB) Yumeutsutsu Re:After (1.9GB)

(1.9GB) A Fold Apart (1.2GB)

(1.2GB) Dungeon of the Endless (1.2GB)

(1.2GB) Freakout: Calamity TV Show (1.0GB)

(1.0GB) Super Pixel Racers (645MB)

(645MB) Lost Artifacts: Golden Island (537MB)

(537MB) Car Trader Simulator (471MB)

(471MB) Kawaii Deathu Desu (419MB)

(419MB) Finding Teddy 2: Definitive Edition (416MB)

(416MB) Path of Giants (341MB)

(341MB) Later Daters (338MB)

(338MB) Rover Wars (307MB)

(307MB) Purrs In Heaven (289MB)

(289MB) Jet Lancer (275MB)

(275MB) Shadows (222MB)

(222MB) Blind Men (182MB)

(182MB) Legends of Amberland: The Forgotten Crown (132MB)

(132MB) ZHED (66.0MB)

Vi ricordiamo infine che le dimensioni dei vari titoli precedentemente elencati provengono tutti dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e, di conseguenza, possono quindi essere prese come affidabili.

Che ne pensate della lista di questa settimana, avete adocchiato qualche titolo particolarmente interessante o questa volta non ci sono invece videogiochi che fanno al caso vostro? Fateci sapere che ne pensate come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia!