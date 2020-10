Nintendo Switch: dopo Control è in arrivo un altro AAA in cloud?

Durante la giornata di ieri abbiamo assistito al nuovo Nintendo Direct Mini, rilasciato completamente senza preavviso. All’interno della trasmissione di circa 20 minuti, c’è stato spazio per conoscere alcune delle prossime uscite che verranno rese disponibili sulla Nintendo Switch. Tra questi titoli, di sicuro, l’annuncio più clamoroso ed inaspettato è stato l’arrivo istantaneo di Control sull’ibrida di Nintendo grazie alla tecnologia cloud.

A quanto pare però, l’opera più recente di Remedy Entertainment non l’unico grande titolo AAA che verrà rilasciato in questo periodo su Nintendo Switch. Gli indizi sono stati scovati dalla community di ResetEra, la quale indagando all’interno dei file di Control è stato avvistato un indizio che fa presagire l’arrivo di Resident Evil 3 Cloud Edition. Anche se al momento non c’è nulla di ufficiale, sembra che la console ibrida stia aprendo ancor di più le proprie porte alla possibilità di proporre queste esperienze grazie al cloud.

L’avvistamento è avvenuto all’interno dell’applicazione che permette di giocare su Nintendo Switch ai titoli grazie al cloud, dove inaspettatamente è apparso il logo del remake di Resident Evil 3. Non conosciamo ancora i piani di Capcom, ma è probabile che l’annuncio possa arrivare da un momento all’altro senza nemmeno troppo preavviso. D’altronde, NIntendo in questo periodo ci sta abituando a rilasciare dirette a sorpresa.

Sembra quindi che la compagnia di Kyoto voglia espandere ancora di più la ludoteca della propria console ibrida anche grazie al supporto della tecnologia in Cloud. Non sarebbe affatto la prima volta che la saga di Resident Evil venga proposta in questa modalità su Switch; era successo in passato anche con il settimo capitolo della saga. Cosa ne pensate di questa possibilità scovata dai vari utenti di ResetEra? Diteci la vostra.