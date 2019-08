Nintendo Switch: ecco quanto durerà l’evento Indie World

Nintendo ha finalmente svelato la durata complessiva dell'evento Indie World, dedicato ai titoli del panorama indipendente di Nintendo Switch.

Come precedentemente riportato anche su queste pagine, domani alle ore 15:00 italiane si terrà in diretta in concomitanza con la Gamescom 2019 l’evento Indie World, dedicato a tutti i titoli indipendenti in arrivo nel futuro più o meno prossimo su Nintendo Switch.

Se del contenuto di tale Direct non ci sono al momento informazioni particolari quello che è invece emerso è la durata di tale presentazione. Indie World sarà infatti lungo circa venti minuti, una durata in linea con gli standard di Nintendo.

Nel calderone di annunci dedicato all’ibrida di casa Nintendo potrebbe inoltre esserci una particolare sorpresa. Come vi avevamo anticipato questa mattina, infatti, tale evento potrebbe fare da contenitore anche all’annuncio dell’arrivo su Nintendo Switch di un’altra esclusiva Microsoft.

Dopo Cuphead e Super Lucky’s Tale varie e numerose indiscrezioni vedrebbero infatti Ori and the Blind Forest prossimamente in arrivo anche su Nintendo Switch. Se tale voce si rivelasse effettivamente fondata potrebbe di conseguenza esserci la possibilità di vedere anche l’attesissimo sequel Ori and the Will of the Wisps sull’ammiraglia del publisher nipponico, magari direttamente dal lancio del titolo.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi l’evento Indie World ci riserverà qualche particolare e gradita sorpresa? Quali sono le vostre previsioni a riguardo, che annunci vedremo a parer vostro? Scriveteci le vostre previsioni direttamente nei commenti!