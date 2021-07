Nintendo Switch OLED: il costo di produzione è aumentato

Sono passate alcune settimane dall’annuncio ufficiale di Nintendo Switch OLED, e come era ampiamente pronosticabile l’entusiasmo degli appassionati verso questo nuovo modello di console non è mai salito in modo esagerato. Parliamo di una versione ottima per tutti coloro che ancora non possiedono la console ibrida di casa Nintendo, ma molto meno interessante per tutti coloro che hanno già in casa Switch in uno dei due modelli precedenti.

Sappiamo benissimo che in quest’ultimo periodo non è facile immettere sul mercato una nuova console. Lo hanno capito sulla loro pelle Sony e Micrsoft, con le rispettive PlayStation 5 e Xbox Series X|S che da novembre scarseggiano in tutto il mondo. Soddisfare l’altissima domanda è diventato molto complicato, e ora anche la compagnia di Kyoto sta per far debuttare Nintendo Switch OLED, un nuovo modello che sarà venduto al costo di 350 Dollari.

Stando ad un recente report di Bloomber, si stima che la versione aggiornata di Switch costi a Nintendo circa 10 Dollari in più per unità da produrre. Questo aumento, però, non dovrebbe scalfire i guadagni, dato che come sottolinea il report, sembra che la compagnia con sede a Kyoto abbia ancora intenzione di migliorare i propri profitti affidandosi alla sua ricca libreria di giochi per mantenere le vendite dell’hardware in alto.

Secondo Yoshio Tamura, co-fondatore della società DSCC, il nuovo display OLED da 7 pollici costa dai 3 ai 5 Dollari in più a Nintendo. L’aumento della memoria interna a 64 GB è invece di ulteriori 3,50, secondo Akira Minamikawa di Omdia. Si pensa che gli altri componenti aggiunti, come il nuovo supporto e la porta LAN, aggiungano ai costi di produzione giusto qualche dollaro in più, così da arrivare intorno ad un aumento produttivo intorno ai dieci Dollari.