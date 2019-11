Nintendo Switch: svelate le dimensioni di molti titoli in arrivo a breve

Sono finalmente state rivelate le dimensioni di molti titoli in arrivo a breve su Nintendo Switch, la piccola ibrida di casa Nintendo.

Come capita oramai sistematicamente sono stati rivelate con grande anticipo le dimensioni di alcuni dei prossimi titoli in arrivo su Nintendo Switch. Delle informazioni decisamente interessanti, soprattutto considerando la scarsa memoria interna posseduta dalla piccola console ibrida di casa Nintendo.

Tra i titoli le cui dimensioni sono appena emerse possiamo trovare un po’ di tutto, come i celeberrimi primi tre capitoli Five Nights at Freddy’s . A fare la parte del leone è questa volta WRC 8 FIA World Rally Championship con i suoi 13.6 GB richiesti.

Ecco quindi la lista in questione:

WRC 8 FIA World Rally Championship – 13.6GB

– 13.6GB Strike Force: War on Terror – 5.5GB

– 5.5GB Real Heroes: Firefighter – 5.0GB

– 5.0GB Overlanders – 4.9GB

– 4.9GB Some Distant Memory – 2.4GB

– 2.4GB Balthazar’s Dream – 1.5GB

– 1.5GB Sparklite – 1.3GB

– 1.3GB Dead End Job – 1.2GB

– 1.2GB Push the Crate – 1.2GB

– 1.2GB Woven – 1.2GB

– 1.2GB Cardpocalypse – 1.0GB

– 1.0GB Mad Games Tycoon – 832MB

– 832MB Tic Toc: A Tale for Two – 695MB

– 695MB Scarlett Mysteries: Cursed Child – 593MB

– 593MB Riverbond – 562MB

– 562MB Electronic Super Joy – 451MB

– 451MB Go! Fish Go! – 362MB

– 362MB Baobabs Mausoleum Ep. 3 – 332MB

– 332MB Real Pharma – 300MB

– 300MB Jamestown+ – 299MB

– 299MB Five Nights at Freddy’s 2 – 280MB

– 280MB Tactical Mind 2 – 273MB

– 273MB Mars Power Industries – 215MB

– 215MB Five Nights at Freddy’s – 220MB

– 220MB The Touryst – 204MB

– 204MB Five Nights at Freddy’s 3 – 161MB

– 161MB SoccerDie: Cosmic Cup – 129MB

– 129MB Holedown – 77.0MB

– 77.0MB Draw Chilly – 75.0MB

– 75.0MB Zen Chess Collection – 72.0MB

– 72.0MB Sudoku Relax 3 Autumn Leaves – 57.0MB

A rivelarci tali informazioni sono stati direttamente gli eShop americani, europei e giapponesi di Nintendo Switch. Si tratta quindi, di conseguenza, di dati decisamente affidabili e, soprattutto, ufficiali.

Che ne pensate di questa notizia e delle dimensioni emerse dai vari eShop? Sono secondo voi in linea con quanto vi aspettavate o avete invece riscontrato qualche discrepanza in particolare? Nella lista c’è qualche titolo che ha catturato il vostro interesse? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!