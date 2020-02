Nioh raggiunge i 3 milioni di copie vendute

Qualche settimana fa, durante una diretta incentrata sull’ormai imminente Nioh 2, il game director di Team Ninja Fumihiko Yasuda, aveva dichiarato che il primo capitolo del gioco d’azione a tema folkloristico giapponese si trovava a un passo dal raggiungere i 3 milioni di copie vendute. Ora, a due settimane di distanza da quella diretta, Nioh agguanta il traguardo di vendite proprio in concomitanza con il suo terzo anniversario.

L’annuncio è arrivato oggi, giorno del terzo compleanno di Nioh. Ci ha pensato direttamente KOEI TECMO tramite il proprio profilo Twitter a dichiarare che il primo capitolo dell’IP sviluppata da Team Ninja ha raggiunto i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo e su tutte le piattaforme sulle quali è uscito.

Today, NIOH celebrates its 3rd year anniversary, and has sold over 3 million copies worldwide. Thank you for your continued support! #NIOH #KTFamily pic.twitter.com/P0ZJVY3b5c — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) February 9, 2020

Stando ai dati che si trovano su SteamSpy, oltre un milione di utenti possiede il gioco su Steam, il che significa che oltre un terzo delle vendite totali proviene dalla versione PC del gioco, rilasciata 9 mesi dopo il lancio su PlayStation 4. Le vendite del primo capitolo sono dei dati molto promettenti per Team Ninja e KOEI TECMO, che al momento si stanno preparando al meglio per il lancio del secondo capitolo, atteso per il prossimo 13 marzo.

Va ricordato che attualmente non è ancora stato specificato nulla sulla versione di Nioh 2 per PC, ma è possibile che anche il sequel segui la strada dell’esclusività temporale sulla console Sony prima di approdare su Steam. Vi aspettavate un simile traguardo di vendite per Nioh?