No! Gears of War: E-Day non sta arrivando su PlayStation

Nell'ultima ora è iniziato a circolare un rumor che vedeva Gears Of War: E-Day in arrivo anche su console PlayStation. La notizia è stata diramata in seguito a un post, pubblicato su X da Insider Gaming, che mostrava un'offerta di lavoro, pubblicata da The Coalition, la quale offriva una posizione da Senior Online Client Engineer.

La figura professionale ricercata, avrebbe dovuto lavorare al nuovo capitolo prequel, Gears of War E-Day, che fungerà da prologo agli eventi del primo titolo della celebre serie.

La particolarità dell'annuncio lavorativo, che ha sollevato un vero e proprio polverone negli ultimi minuti, è che oltre alla richiesta di competenze sui ben noti Xbox Live e Unreal Engine, veniva menzionata la familiarità sia con Steam che con il PlayStation Network.

Questa inclusione, pur potendo sembrare di routine, ha suscitato speculazioni su una possibile compatibilità del gioco con la console di Sony, soprattutto in seguito alla recente politica multipiattaforma adottata da Xbox, la quale ha visto altri titoli essere lanciati sull'ammiraglia di Sony.

Bene, dopo pochi minuti il post è stato rimosso da Insider Gaming, poiché si è rivelato essere un fake clamoroso, ma il danno era oramai stato fatto e numerose testate del settore, così come decine e decine di giocatori, hanno iniziato a riproporre l'indiscrezione.

Quindi no, nonostante le congetture, gli annunci fake e la corsa allo scoop, al momento Gears of War E-Day è confermato in sviluppo esclusivamente per PC e per le console Xbox Series X|S. Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma pare che il progetto sia in uno stadio avanzato di realizzazione.