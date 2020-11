No Man’s Sky, caricamenti alla velocità della luce su PS5

La velocità per voi non è mai abbastanza? La febbre da PS5 continua a salire sempre di più. Ormai mancano davvero pochi giorni e tutti potremmo avere le mani sulla nostra nuova console next-gen. Se ancora non avete avuto modo di vedere la nostra recensione della console, vi consigliamo caldamente di farlo, per rendervi conto di tutte le potenzialità che ha, soprattutto sul controller DualSense. La vera novità per le console di prossima generazione sarà inoltre anche la velocità di accesso alla memoria anche grazie alla tecnologia SSD. Uno dei titoli che ne fa uso è ad esempio No Man’s Sky.

In un tweet pubblicato oggi dal CEO di Hello Games, Sean Murray, si può notare come la versione PS5 del titolo goda di una velocità nei caricamenti davvero inaudita. Sembra infatti che sia giunto il momento di dimenticare quello che abbiamo passato con tantissimi titoli open world della generazione che sta per tramontare. Il titolo di Hello Games sembra essere diventato una “scheggia” nei caricamenti anche se il suo motore di gioco sicuramente non è uno tra i più leggeri.

https://twitter.com/NoMansSky/status/1328378696466620418?s=20

Ovviamente all’interno dell’articolo potete trovare il tweet in questione e soprattutto vi consigliamo caldamente di provare di nuovo No Man’s Sky, ancora più caldamente se non lo avete fatto su PS4. Lo sapete inoltre che PS5 sembra tornerà disponibile su Amazon questo 19 Novembre.

Fate presto a salvare il vostro link della console, perché sicuramente saranno tantissime le persone che vorranno mettere le mani sulla nuova ammiraglia di casa Sony. Voi avete già prenotato la console, oppure fate parte di quella folta schiera di persone che ancora non hanno avuto modo di assicurarsi un’unità? Sembra infatti che Sony abbia “promesso” che nuove scorte della console arriveranno presto e che Dicembre potrebbe essere il mese definitivo per chi ha fatto la prenotazione della console nel primo mese disponibile. Restiamo ovviamente in attesa per future informazioni.