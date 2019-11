No Man’s Sky: ecco Synthesis, il nuovo aggiornamento gratuito

Ormai sembrano solamente un lontano ricordo i giorni successivi al turbolento rilascio di No Man’s Sky. Dopo 3 anni dall’uscita il titolo di Hello Games ne ha fatta di strada, e di cose all’interno della galassia procedurale ne sono successe. Aggiornamento dopo aggiornamento il team di sviluppo ha saputo mantenere le promesse fatte ed il gioco ad oggi può vantare una schiera di appassionati.

Il nuovo massiccio aggiornamento si chiamerà Synthesis e verrà rilasciato a titolo completamente gratuito su PlayStation 4, Xbox One e PC. L’annuncio è arrivato sul sito web dello studio inglese, che ha affermato di essere attualmente al lavoro su Synthesis e l’obbiettivo che si sono posti sarà quello di ampliare ancora di più l’universo di gioco.

Sean Murray ha dichiarato: “Mentre continueremo a lavorare a delle nuove funzionalità e a dei nuovi contenuti, nel frattempo Synthesis raggrupperà diversi miglioramenti della ‘qualità della vita’, per soddisfare molte delle richieste che ci arrivano dalla community. Non vediamo l’ora di condividerlo con voi quello a cui stiamo lavorando”.

Synthesis non si limiterà a migliorare ciò che già propone No Man’s Sky, ma a detta dello studio di sviluppo verranno aggiunte anche delle vere e proprie funzionalità del tutto inedite. Non sappiamo altro per il momento ma attendiamo ulteriori dettagli da Hello Games, oltre che a una data di rilascio per Synthesis. Cosa ve ne pare di questo nuovo contenuto aggiuntivo per No Man’s Sky? Diteci la vostra.