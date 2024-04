No Rest for the Wicked è partito malino ma le correzioni stanno arrivando

Il lancio in accesso anticipato di No Rest For the Wicked, il nuovo gioco sviluppato da Moon Studios, ha suscitato un po' di critiche da parte dell'utenza.

Il gioco ha ricevuto una media di recensioni "medie" su Steam, con alcuni giocatori che elogiano il suo potenziale, ma esprimendo preoccupazioni riguardo alle prestazioni e ai problemi tecnici. Alcuni giocatori hanno segnalato problemi di performance suggerendo che il gioco non sia ancora ottimizzato al meglio. Altri hanno lamentato problemi con i controller, in particolare con i controller PlayStation, che richiedono l'abilitazione di Steam Input per funzionare correttamente. Chiaramente bisogna ricordare che il titolo è in Early Access, quindi è abbastanza normale che l'esperienza abbia delle problematiche.

Moon Studios ha risposto prontamente alle preoccupazioni dei giocatori, promettendo miglioramenti e fornendo suggerimenti per affrontare alcuni problemi attuali. Per esempio, il team ha annunciato piani per implementare impostazioni GPU nel prossimo aggiornamento del gioco e ha suggerito ai giocatori di ridurre la scala di risoluzione o la risoluzione di rendering per migliorare le prestazioni. Inoltre, hanno fornito istruzioni su come risolvere alcuni problemi tecnici, come la perdita di progressione o il blocco del personaggio nel mondo di gioco.

Il team ha assicurato ai giocatori che sono impegnati a migliorare costantemente il gioco. Hanno incoraggiato i giocatori a condividere i loro feedback e hanno promesso di continuare a ottimizzare le prestazioni e a risolvere i problemi tecnici.