Non perdere Monster Hunter Wilds: preordina oggi e risparmia il 31% sul prezzo di lancio!

Se siete alla ricerca di un'esperienza di caccia senza precedenti, non potete perdere questa incredibile offerta su Instant Gaming. Monster Hunter Wilds è disponibile in preordine a soli 47,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 70€. Un'opportunità imperdibile per immergervi in un mondo selvaggio e dinamico a partire dal 28 febbraio 2025.

Monster Hunter Wilds, perché acquistarlo?

Se amate i giochi di caccia e avventura, Monster Hunter Wilds rappresenta la scelta perfetta per voi. In questa nuova edizione, affronterete creature spietate in un ambiente in continua evoluzione. Il gioco introduce le Terre proibite, un ecosistema imprevedibile dove il clima muta drasticamente, influenzando il comportamento dei mostri e le vostre strategie di caccia.

In Monster Hunter Wilds, dovrete adattarvi a un ambiente ostile, sfruttando le sue caratteristiche a vostro vantaggio. Durante i periodi di Riposo, avrete l'opportunità di esplorare e raccogliere risorse, mentre le Intemperie scateneranno la furia della natura, portando alla luce i predatori più letali del gioco.

La caccia si è evoluta: ora potrete anticipare le mosse dei mostri, sfruttare il terreno e utilizzare la nuova modalità precisione per eseguire attacchi devastanti. Con un arsenale di armi e armature ancora più avanzato, potrete potenziare il vostro equipaggiamento e affrontare sfide sempre più difficili.

Prenotando Monster Hunter Wilds su Instant Gaming, riceverete il set armatura Cavaliere Gilda e l'amuleto della speranza, due oggetti esclusivi che vi garantiranno un vantaggio fin dalle prime battute di caccia. Approfittate ora dello sconto del 31% e preparatevi a un'avventura epica!

Vedi l'offerta su Instant Gaming