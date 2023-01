In base a quanto recentemente riportato da PCgamer, sembra che uno sviluppatore di videogiochi abbia provato a crearne uno sfruttando le attuali risorse della IA.

Jussi-Petteri Kemppainen, un game developer della Finlandia ha iniziato a condividere alcune demo di un gioco di avventura punta e clicca 2.5D che sta realizzando con grafica e asset provenienti da Midjourney e Stable Diffusion (due strumenti notoriamente connessi con il machine learning text-to-image). Pare che il suo obbiettivo fosse quello di mostrare come un singolo artista, con risorse limitate, possa utilizzare questi strumenti durante lo sviluppo di un videogioco.

Il tutto è stato testimoniato attraverso un video e una serie di post consecutivamente pubblicati sul suo blog personale. Così Kemppainen ha deciso di realizzare un’avventura punta e clicca 2.5D sfruttando le risorse della IA per la generazione di background art 2D e modelli 3D. Tutto è cominciato con alcuni concept art in 2D di un “personaggio anziano” generati dall’intelligenza artificiale e in seguito modellati in 3D a mano. Per quanto concerne l’ambientazione (location art) generata dall’intelligenza artificiale nello spazio giocabile, Kemppainen ha creato dati di collisione 3D con il software di modellazione Blender, sovrapponendoli allo sfondo 2D e illuminando la scena con Unity.

Uno dei lati più curiosi di questo esperimento con la IA risiede proprio nel suo stesso fautore e nel risultato che è riuscito a ottenere in neanche troppo tempo. Il fatto che un professionista del settore dei videogiochi (ha lavorato in vari titoli fra cui Quantum Break di Remedy) abbia realizzato una cosa del genere risparmiando in termini di artisti e di tempo, cosa dovrebbe farci pensare sull’Intelligenza Artificiale?

