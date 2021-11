Non solo Yakuza: lo studio dietro la celebre serie lavora a qualcosa di nuovo

Ryu Ga Gotoku Studio, la software house che ha dato i natali alla serie Yakuza, continuerà a lavorare su qualcosa di nuovo. No, non c’è bisogno di preoccuparsi: la saga con al centro le vicende delle famiglie legate alla mafia giapponese esisterà ancora, ma lo studio, dopo aver lavoro a Judgment, sente il bisogno di provare a costruire qualcosa di inedito.

A svelare i piani della software house ci ha pensato lo studio director Masayoshi Yokoyama, durante un’intervista con Famitsu. “Stiamo lavorando a qualcosa che non abbiamo ancora annunciato”, le parole di Yokoyama. Qualcosa che ovviamente va oltre Yakuza e Judgment, segno di come lo studio in realtà sia ancora alla ricerca di qualche idea nuova e che non vuole assolutamente fossilizzarsi su uno o due franchise.

Un sequel di Yakuza: Like A Dragon è già in lavorazione, mentre invece Judgment sembra essere sospeso a causa di alcune vicende riguardanti l’attore principale della nuova IP di Ryu Ga Gotoku Studio, ovvero Takuya Kimura. Cosa stia bollendo in pentola dunque è ancora sconosciuto, ma è molto probabile che un eventuale reveal non avvenga prima di qualche mese. E come da tradizione, difficilmente avverà fuori dai confini del Sol Levante: lo studio è infatti in partnership con SEGA e di solito tutti i loro lavori vengono annunciati solamente in eventi che si tengono in Giappone.

La serie di Yakuza è una delle più prolifiche in tutto il mondo dei videogiochi: nel corso degli anni la saga ha visto non solo una continua release di nuovi capitoli, ma anche di spin-off e di remake/remastered, che hanno portato il gioco lontano dalle piattaforme PlayStation. Ora l’intera serie è infatti disponibile anche su PC e su Xbox. Con molta probabilità, dunque, il prossimo progetto di Ryu Ga Gotoku Studio sarà completamente multipiattaforma fin dal principio, ma ovviamente attendiamo ulteriri dettagli in merito da parte di SEGA e della software house.