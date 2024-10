Nove giochi mobile sono stati salvati da chi lotta per la loro preservazione

Che ci piaccia o meno il mobile game è una parte del settore videoludico e, per chi non ci avesse mai fatto caso, è anche la parte più incline a vedere le sue produzioni cancellate definitivamente.

Nel corso degli anni, difatti, moltissimi tie-in, giochi mobile, free to play e così via, sono spariti dagli store senza lasciare traccia. Come per chi lotta ogni giorno per la preservazione dei titoli distribuiti esclusivamente in digitale su console e PC, anche per i giochi mobile ci sono utenti che lottano alla stessa stregua.

L'unico modo per preservarli è la fortuna.

Yuviapp, un appassionato di videogiochi con il pallino per la preservazione dei giochi mobile, ha recentemente recuperato nove titoli mobile di Capcom, considerati perduti definitivamente, originariamente sviluppati per i "feature phone" giapponesi.

Questi giochi, che includono due RPG esclusivi e uno spin-off di Devil May Cry, erano stati resi inaccessibili a causa della chiusura dei server e dell'obsolescenza delle piattaforme.

La preservazione dei videogiochi mobile rappresenta una sfida significativa per l'industria e per gli appassionati del settore. Molti titoli, specialmente quelli distribuiti solo in digitale o su piattaforme non più supportate, tendono a scomparire definitivamente.

Yuviapp, nel corso degli anni, ha spiegato che si tratta di pura fortuna la possibilità di preservare questi titoli, visto che si deve riuscire a trovare un device da cui non sono stati cancellati per poterli esportare e riconvertire.

Yuvi è riuscito a salvare nove giochi Capcom, tra cui "Your Planet", "Hajimari no Doukutsu" e "Devil May Cry Deadshot".

Foto di Beata Dudová da Pexels

Tra i titoli recuperati figurano anche conversioni di giochi famosi come "Rockman X" e "Area 88". Sebbene queste versioni non raggiungano la qualità degli originali, mantengono un notevole valore storico. La lista completa dei giochi salvati include:

Area 88 (conversione)

(conversione) Biohazard ATN (conversione)

(conversione) Daimakaimura (conversione)

(conversione) Devil May Cry Deadshot (originale)

(originale) Devil May Cry Dante x Vergil (originale)

(originale) Warriors of Fate (conversione)

(conversione) Rockman X (conversione)

(conversione) Hajimari no Doukutsu (originale)

(originale) Your Planet (originale)

Questo ritrovamento sottolinea l'importanza della preservazione dei titoli digitali smche quando si tratta di mobile gaming, considerando che moltissimi titoli di qualità sono andati persi nel corso degli anni.