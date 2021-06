now.gg: arriva la rivoluzione cloud nel mobile gaming

La società di cloud mobile now.gg, ha lanciato oggi una piattaforma cloud gaming per mobile destinata agli sviluppatori di giochi. La piattaforma mobile cloud Platform-as-a-Service (PaaS) della compagnie americana cambia drasticamente la portata, il potenziale e il modello di business per gli sviluppatori di giochi attraverso delle soluzioni per l’accessibilità, la condivisione e la monetizzazione.

Già adottato dai principali sviluppatori di giochi come: Perfect World, PerBlue e Lilith Games, il cloud mobile di now.gg mira a rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili possono raggiungere nuovi utenti in tutto il mondo. Per la prima volta in assoluto, attraverso questa possibilità, gli sviluppatori di giochi possono offrire agli utenti la stessa grafica e le stesse elevate prestazioni indipendentemente dal dispositivo utilizzato, dal sistema operativo o dai limiti regionali.

Oltre a questo, now.gg rende i giochi immediatamente condivisibili attraverso il semplice click di un link. Basta scomodi download o lunghe installazioni. Gli utenti devono semplicemente cliccare su un link per giocare subito ed effettuare acquisti in-app. Facile, semplice e immediato, è perfino possibile giocare su app di terze parti come Discord e Snapchat senza lasciare la piattaforma. Con 1,3 milioni di nuovi utenti che si iscrivono ai social media ogni giorno, gli sviluppatori di giochi possono quindi raggiungere un altro miliardo di giocatori mobile grazie alla condivisione dei loro giochi preferiti attraverso i propri canali social.

Gli sviluppatori, infine, possono monetizzare i loro nuovi utenti con il cloud mobile senza il vincolo delle carte di credito. Il 45% di tutti gli acquisti online viene effettuato tramite portafogli digitali e questo importo dovrebbe raggiungere il 51% entro il 2024. now.gg offre ai giocatori la libertà di effettuare transazioni attraverso i canali di pagamento digitale presenti già sul cloud, come portafogli digitali, criptovalute o ricariche di gioco. Ciò consentirà agli sviluppatori di attirare molti più nuovi utenti e anche di aumentare i loro margini.