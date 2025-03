Xbox Game Pass, arrivano i nuovi benefici per gli abbonati

Il panorama dei servizi di abbonamento videoludico si arricchisce di nuove opportunità per gli utenti Xbox Game Pass (acquistabile su Instant-Gaming), con Microsoft che amplia significativamente i bonus in-game disponibili per gli abbonati. L'iniziativa, annunciata tramite Xbox Wire, rappresenta un'evoluzione strategica del servizio che va ben oltre la semplice libreria di giochi scaricabili. Questa espansione dei vantaggi si concentra principalmente sui titoli free-to-play e live service, offrendo contenuti esclusivi che trasformano l'esperienza di gioco senza costi aggiuntivi, aumentando così il valore percepito dell'abbonamento in un mercato sempre più competitivo.

Tra le sorprese più rilevanti spicca Heroes of the Storm, MOBA di Blizzard che sembrava destinato all'oblio. Gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass potranno ora accedere immediatamente a ben 30 eroi provenienti dai vari universi Blizzard, dando nuova linfa a un titolo che l'azienda aveva praticamente abbandonato prima di un recente e inaspettato cambio di rotta. Questa mossa non solo riaccende l'interesse verso un gioco dato per spacciato, ma dimostra come la partnership tra Microsoft e Blizzard stia assumendo forme concrete anche prima della completa finalizzazione dell'acquisizione.

Parallelamente, Naraka: Bladepoint offre agli abbonati lo sblocco completo del roster di personaggi, insieme a equipaggiamenti esclusivi come l'headgear a tema Xbox e il pacchetto Phoenix Princess per il personaggio Justina Gu, elementi che normalmente richiederebbero un considerevole investimento di tempo o denaro reale.

L'attenzione di Microsoft si rivolge anche verso l'atteso Smite 2, sequel del popolare MOBA mitologico. Gli abbonati riceveranno un pacchetto di benvenuto sostanzioso che include la skin esclusiva High Velocity Hecate e cinque divinità già sbloccate: Ares, Anhur, Hecate, Hercules e Nemesis. A completare il pacchetto, elementi cosmetici come il titolo "OP" e l'emote "GG", dettagli che nelle comunità competitive assumono un valore sociale non indifferente.

Non da meno è l'offerta per The Finals, shooter competitivo che sta guadagnando popolarità. Gli abbonati potranno distinguersi nel campo di battaglia con il completo Stryker Grid Set sponsorizzato da Ivada, che include un outfit completo, skin per tre armi e un charm. Il vantaggio si estende anche alla progressione, con un boost del 25% agli XP guadagnati e 500 Multibucks, la valuta premium del gioco.

Microsoft ha confermato che questa è solo la prima fase di un'espansione continua dei benefici. I titoli che già godevano di vantaggi attraverso Game Pass, come quelli della partnership con Riot Games, verranno ulteriormente arricchiti nei prossimi mesi, seguendo un modello di aggiornamenti stagionali che garantisce novità costanti agli abbonati.

Questa strategia rivela l'intenzione di Xbox di trasformare Game Pass in un ecosistema di vantaggi trasversali che supera la semplice offerta di giochi scaricabili. L'abbonamento diventa così rilevante anche per chi preferisce esperienze free-to-play, creando un valore aggiunto che può risultare determinante nella scelta tra i vari servizi concorrenti.