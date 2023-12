Nuovo traguardo per NVIDIA: i giochi e le app con RTX sono ora più di 500

Negli ultimi anni, le tecnologie RTX di NVIDIA hanno rivoluzionato il panorama videoludico e creativo, introducendo il ray tracing e l'intelligenza artificiale tramite DLSS.

L'ecosistema RTX si è solidamente integrato nel mondo del gaming, arrivando oggi a superare i 500 giochi e app ottimizzati. Per celebrare questo traguardo, NVIDIA lancia l'iniziativa RTX 500.

In concomitanza con l'avvio della stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare III, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e l’Update 2.1 della rinata produzione di CD Projekt RED, NVIDIA rilascia il nuovo programma GeForce Game Ready.

Questo nuovo programma è pensato per creare una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release.

Lavoriando a quattro mani per trovare ottimizzazioni, risolvere problemi e iteriare, di conseguenza, le build, per garantire che sia il gioco che i driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

Game Ready, fina dal suo rilascio, offrirà, inoltre, il supporto al day-one per Throne And Liberty e Avatar: Frontiers of Pandora.

L'ecosistema RTX comprende varie tecnologie che contribuiscono ad elevare le prestazioni e la fedeltà grafica nei giochi. Il ray tracing, grazie ai RT Cores, garantisce illuminazione e riflessi incredibilmente realistici.

Il DLSS, sfruttando i Tensor Cores, offre un'accelerazione grafica AI eccezionale, con prestazioni fino a 5 volte superiori in Cyberpunk 2077.

La notizia dei 500 giochi, e app, ottimizzati per RTX è una pietra miliare per NVIDIA, testimoniata dal coinvolgimento dei giocatori: 87 milioni di ore vengono, infatti, giocate ogni settimana su prodotti dell'azienda.

Un sorprendente 97% dei giocatori di Cyberpunk 2077, con GPU GeForce RTX serie 40, utilizza la modalità RTX ON e numerosi altri titoli importanti seguono questa tendenza con percentuali di adozione altissime, come NARAKA: BLADEPOINT (98%), Minecraft with RTX (99%), Alan Wake 2 (99%) e Diablo IV (96%).