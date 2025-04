NVIDIA: Switch 2 è dieci volte più performante della precedente

NVIDIA ha recentemente rivelato dettagli su Nintendo Switch 2, frutto di un lavoro colossale che ha coinvolto migliaia di ore di sviluppo ingegneristico. Secondo Muni Anda di NVIDIA, l'azienda ha dedicato "1.000 anni-ingegnere di lavoro" distribuiti su ogni componente del sistema, dalla progettazione del chip alle interfacce di programmazione, fino agli strumenti di sviluppo di classe mondiale. Il risultato è una console che promette di rivoluzionare l'ecosistema Nintendo con prestazioni grafiche decuplicate rispetto al modello originale.

La vera rivoluzione del Nintendo Switch 2 si nasconde sotto il cofano: un processore grafico personalizzato NVIDIA dotato di RT Cores e Tensor Cores, tecnologie finora riservate alle schede grafiche GeForce RTX per PC. Questo rappresenta un salto generazionale rispetto all'hardware del primo Switch, basato su un'architettura precedente all'era del ray tracing e dell'intelligenza artificiale nel gaming. L'upscaling AI DLSS sarà probabilmente la caratteristica che permetterà a titoli come Metroid Prime 4 di raggiungere la risoluzione 4K a 60 fps quando la console è collegata al televisore.

Questo potenziamento hardware non si limita alla sola grafica ma estende i suoi benefici anche al processo di sviluppo, con "fisica migliorata e API ottimizzate per una creazione di giochi più rapida ed efficiente". Gli sviluppatori avranno quindi a disposizione strumenti più potenti per dare vita a esperienze di gioco precedentemente impossibili sulla piattaforma Nintendo.

I miglioramenti nella fisica di gioco sono già visibili nei primi titoli presentati per la nuova console. Donkey Kong Bananza, sviluppato dal team dietro l'acclamato Super Mario Odyssey, sfrutta le nuove capacità hardware per presentare un platformer 3D con ambienti completamente distruttibili. Questo approccio tipicamente Nintendo dimostra come l'azienda giapponese intenda utilizzare la potenza aggiuntiva non solo per migliorare la grafica, ma anche per espandere le possibilità di gameplay.

La dichiarazione di NVIDIA riguardo le "prestazioni grafiche 10 volte superiori" segue lo stile comunicativo tipico dell'azienda: probabilmente si riferisce al confronto tra un gioco eseguito sull'hardware originale dello Switch e lo stesso titolo con DLSS e altre funzionalità specifiche abilitate sul Switch 2. L'arrivo dell'upscaling DLSS su console rappresenta una novità assoluta nell'ecosistema Nintendo, poiché questa tecnologia di intelligenza artificiale può offrire, da sola, un miglioramento delle prestazioni paragonabile a un salto generazionale completo.

Un'altra novità significativa è il supporto al ray tracing in tempo reale, una prima assoluta per Nintendo. Questa tecnologia, resa possibile dai nuovi RT Cores inclusi nella GPU personalizzata, permetterà effetti di illuminazione, riflessione e ombreggiatura molto più realistici nei giochi della nuova console. Combinata con il DLSS, consentirà agli sviluppatori di creare mondi di gioco visivamente più ricchi senza compromettere le prestazioni.

Nintendo Switch 2 sembra quindi posizionarsi come un significativo passo avanti nell'hardware console di Nintendo, pur mantenendo probabilmente la filosofia ibrida del suo predecessore. Con prestazioni grafiche decuplicate, supporto a tecnologie all'avanguardia come DLSS e ray tracing, e una fisica di gioco migliorata, la nuova console promette di ridefinire l'esperienza di gioco Nintendo per gli anni a venire, permettendo sia esperienze in 4K quando collegata al televisore, sia sessioni di gioco in mobilità a 1080p e fino a 120 fps per titoli come Metroid Prime 4.