Nonostante i remake sembrano aver stancato un po’ i giocatori, ci sono progetti che ricevono immediatamente un affetto importante. Tra questi troviamo Oblivion, che resta nel cuore degli utenti come uno dei migliori The Elder Scrolls mai realizzati. Bethesda non ha mai lavorato ufficialmente a un rifacimento, ma un nutrito gruppo di fan e modder invece sì, anche se ovviamente l’uscita non è vicinissima.

Nel corso delle ultime ore, il team dietro il remake di Oblivion ha infatti annunciato l’anno in cui dovrebbe essere pubblicato il progetto. E no, non sarà nel 2023. L’ambizioso rifacimento del gioco Bethesda realizzato dai modder è infatti previsto per il 2025, come annunciato da un nuovo trailer pubblicato nella giornata di ieri.

Come è stato possibile realizzare però questo remake? E come procedono i lavori? Molto semplicemente, il team di sviluppo ha deciso di lanciarsi in un rifacimento del gioco utilizzando l’engine di Skyrim. Il progetto è infatti chiamato Skyblivion, parola che unisce ovviamente i due titoli dei due giochi. Potete ammirare il nuovo trailer subito qui in basso. Per quanto riguarda invece il ritmo di lavorazione, il progetto è interamente su base volontaria. Naturale, dunque, che i lavori procedano un po’ a rilento, soprattutto vista la complessità di ricreare un videogioco decisamente grande.

Se siete fan di Oblivion e volete aiutare il team di sviluppo (e avete ovviamente un po’ di tempo a disposizione), vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale, dove è possibile inoltre la propria candidatura. Al momento il team non accetta video editor, musicisti o doppiatori, ma nel caso sapeste modellare in 3D e programmare, allora probabilmente le porte del progetto saranno sicuramente aperte. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.