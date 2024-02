Prezzo BOMBA su questo controller PowerA! (-20%)

I controller Xbox sono di ottima qualità, ma anche costosi: esistono però alternative validissime, certificate Microsoft, più economiche e accessibili. È il caso di questo controller PowerA, oggi in offerta a soli 27,98€ con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 34,99€. Progettato per le nuove Xbox Series X e series S, è compatibile anche con Xbox One e PC, una caratteristica che lo rende un prodotto estremamente versatile. Il cavo USB è lungo la bellezza di tre metri, offrendovi la massima libertà e facendovi dimenticare eventuali problemi di autonomia che potrebbero affliggere soluzioni senza fili.

Controller cablato PowerA per Xbox Series X|S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller PowerA è perfetto per chi cerca un'alternativa economica e affidabile ai pad originali Xbox. La licenza ufficiale Xbox ne testimonia la qualità e assicura che venga perfettamente riconosciuto da qualsiasi gioco, eliminando potenziali problemi di compatibilità o di pulsanti sbagliati nei menu dei giochi (vi è mai capitato, ad esempio, di trovare "tasto 1" anziché il simbolo del pulsante B?).

Il design è lo stesso del pad originale Microsoft, così come il layout dei tasti, fattori che vi assicureranno familiarità e il massimo comfort: non ci sarà nessuna curva di apprendimento, vi basterà prendere in mano il pad e giocherete da subito come sempre, senza notare differenze.

Grazie allo sconto del 20% che abbasta il prezzo a soli 27,98€, questo controller PowerA è un'ottima scelta per chiunque voglia un pad secondario da usare con la propria console o con il PC, da usare magari quando ci sono amici a casa e si vuole giocare in compagnia. L'offerta è limitata, quindi se siete interessati non fatevelo scappare!

