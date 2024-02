Deluxe Edition di Suicide Squad per PS5 OGGI A 99,88€!

Oggi, Amazon vi propone un'offerta interessante per l'acquisto della Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League per PS5 a un prezzo leggermente scontato. Grazie allo sconto del 9% offerto dalla piattaforma, potete aggiudicarvi questa esclusiva edizione da collezione al prezzo speciale di 99,88€.

La Deluxe Edition del gioco non solo include il titolo base ma offre anche una serie di extra interessanti. Tra questi, quattro costumi classici per ciascun membro della Squad, tre armi a tema, quattro pupazzetti d’oro per armi e un gettone pass battaglia. Questi elementi arricchiscono l'esperienza di gioco, offrendo una varietà di opzioni personalizzate e oggetti esclusivi.

Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League, chi dovrebbe acquistarla?

Il gioco promette un'esperienza avvincente, permettendovi di controllare quattro personaggi differenti, ognuno con abilità uniche, in un'avventura coinvolgente nell'universo DC. La possibilità di giocare sia in modalità singolo che in multiplayer co-op rende Suicide Squad: Kill The Justice League adatto a diverse tipologie di giocatori.

L'attuale promozione su Amazon rende questa Deluxe Edition ancora più allettante, con uno sconto del 9% che abbassa il prezzo di listino. Approfittate di questa offerta per immergervi in una nuova storia ricca di azione e intrighi, ambientata nell'universo DC e protagonista dei personaggi iconici del franchise.

Per non perdere l'opportunità di acquistare la Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League a soli 99,88€. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per gli appassionati del mondo dei supereroi e degli avvincenti sparatutto in terza persona.

Vedi offerta su Amazon