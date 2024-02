Super COUPON su questo robot aspirapolvere! (-200€)

Se volete alleggire il carico di lavoro quotidiano dedicato alle pulizie, potrebbe essere un ottima idea dotarsi di un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Le proposte sono tantissime, ma se volete un prodotto di qualità bisogna solitamente investire una cifra considerevole. Per questo motivo vi segnaliamo l'offerta di oggi sull'Hisense RVCL144AB che, grazie a un coupon in pagina del valore di 200€, scende ad appena 279,00€. Risparmiate tempo ed energie, mentre il vostro nuovo alleato si occupa di ogni angolo, lasciandovi liberi di dedicarvi a ciò che più amate.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 200€ durante il checkout

Roboto aspirapolvere e lavapavimenti Hisense RVCL144AB, chi dovrebbe acquistarlo?

Siete alla ricerca di un compagno affidabile per la pulizia quotidiana della vostra casa? Hisense RVCL144AB è la soluzione perfetta per chi desidera massimizzare efficienza e comodità nella cura degli spazi domestici. Con il suo motore BLDC da 4000Pa, offre tre livelli di potenza di aspirazione che soddisfano una varietà di esigenze di pulizia, dalla più leggera alla più intensa. Se state cercando un dispositivo capace di gestire autonomamente la pulizia dei pavimenti mentre vi dedicate ad altre attività, questo robot è ciò che fa per voi. Grazie al controllo tramite app Wi-Fi, potete facilmente programmare le sessioni di pulizia anche quando non siete in casa, assicurandovi di tornare in un ambiente pulito e accogliente.

La sua batteria da 5200 mAh assicura fino a 150 minuti di autonomia, rendendo il Hisense RVCL144AB adatto anche per case di grandi dimensioni, garantendo di completare la pulizia con una sola carica. Con una capacità del contenitore della polvere di 500 ml e del serbatoio dell'acqua da 250 ml, elimina la necessità di svuotamenti frequenti, risparmiandovi tempo e fatica. Quegli utenti che pongono una grande enfasi sull'efficienza della pulizia e sulla comodità di un controllo flessibile troveranno in questo robot aspirapolvere un alleato insostituibile. Sia che abbiate bisogno di una pulizia profonda o di una manutenzione regolare dei vostri pavimenti, Hisense RVCL144AB si adatta alle diverse condizioni del pavimento per offrirvi un'abitazione impeccabile.

Acquistando Hisense RVCL144AB, sopratutto ora con uno sconto di ben 200€, vi dotate di un alleato affidabile nella pulizia quotidiana. La combinazione di tecnologie avanzate come la mappatura laser e il controllo app, insieme alla potente batteria e ai contenitori di grande capacità, vi permetterà di mantenere l'ambiente domestico pulito e confortevole con il minimo sforzo. La sua versatilità e efficienza lo rendono una scelta consigliata per chi cerca una soluzione completa e performante per la pulizia della propria casa.

Vedi offerta su Amazon