Okami e Onimusha sono solo l'inizio! Capcom vuole rilanciare le sue IP più celebri

Capcom, la celebre software house giapponese di videogiochi, ha annunciato durante i The Game Awards 2024 il ritorno di due storiche serie: Onimusha e Okami. L'azienda di Osaka ha svelato prima "Onimusha Way of the Sword" e, successivamente, un nuovo capitolo senza titolo di Okami, riportando in vita due franchise dormienti oramai da parecchi anni.

Questa mossa segna l'inizio di una nuova strategia per Capcom, che punta a rimettere mano alle proprietà intellettuali ferme da tempo e amate dai giocatori. L'azienda ha dichiarato sul suo sito ufficiale: "Oltre a pubblicare regolarmente nuovi titoli importanti ogni anno, Capcom si sta concentrando sulla riattivazione di IP dormienti che non hanno avuto un nuovo titolo di recente."

Capcom rimane fermamente impegnata a soddisfare le aspettative di tutti gli utenti

La società mira a sfruttare il suo vasto catalogo di contenuti per produrre "continuamente titoli di alta qualità ed efficienza". Questo approccio potrebbe portare al ritorno di altre serie amate dai fan, attualmente in pausa.

Capcom ha sottolineato il suo impegno a "creare esperienze di gioco estremamente divertenti" sfruttando le sue "capacità di sviluppo di giochi leader del settore". Questa strategia mira non solo a soddisfare i fan di lunga data, ma anche ad attirare nuovi giocatori con titoli rinnovati di franchise storici.

Ovviamente in seguito a questa dichiarazione i videogiocatori si sono subito domandati dove sia finito Dino Crisis, visto che sono anni che i fan chiedono a gran voce un remake del primo, indimenticabile capitolo, sperando di ottenere un prodotto simile ai più recenti remake degli episodi più importanti di Resident Evil.

Mentre le date di uscita per i nuovi capitoli di Onimusha e Okami non sono ancora state annunciate, l'entusiasmo dei fan è già palpabile. Resta da vedere quali altre serie dormienti Capcom deciderà di riportare in vita nei prossimi anni.