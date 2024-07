Once Human, i giocatori stanno già realizzando abitazioni fuori di testa

Negli ultimi due settimane, una serie di giochi free-to-play di grande successo ha invaso il mercato, ognuno offrendo un'esperienza che nel bene e nel male sta conquistando il favore del pubblico. Tra questi, spiccano The First Descendant, un looter shooter che ha entusiasmato molti giocatori, Zenless Zone Zero, un altro acclamato titolo anime-action gacha di HoYoVerse, e Once Human, il tentativo di NetEase di conquistare il popolare genere della sopravvivenza e crafting.

Nonostante sia stato lanciato meno di una settimana fa, Once Human ha già conquistato i giocatori con la sua combinazione di sopravvivenza e crafting. La comunità ha rapidamente abbracciato il gioco, dedicandosi alla costruzione di abitazioni fuori di testa,

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

In un ambiente post-apocalittico popolato da "nemici mostruosi", i giocatori di Once Human hanno mostrato una sorprendente creatività nella costruzione delle loro case. Le immagini condivise sul subreddit ufficiale del gioco mostrano abitazioni che vanno oltre la semplice funzionalità, abbracciando uno stile estetico sorprendente.

Blyythhee ha presentato la sua casa su Reddit, una struttura a più piani con un design open-plan e grandi finestre panoramiche. La scala a chiocciola centrale e l'aspetto minimalista degli interni conferiscono alla casa un'atmosfera moderna e sofisticata.

Un altro giocatore, Merpperlicious, ha descritto la sua proprietà come "bougie". La sua casa a due piani fronte mare è dotata di un'ampia annessione e di un'area salotto esterna. L'interno, con pavimenti in legno e pareti in pietra, sembra uscito da una rivista di design, e potrebbe tranquillamente ospitare Tony Stark tra una missione degli Avengers e l'altra.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Non tutti i giocatori sono dotati della stessa vena creativa. Ogni thread su Reddit che mostra una costruzione elaborata è accompagnato da commenti di giocatori che lamentano la loro mancanza di inventiva. Molti si affidano alla classica "scatola quadrata", una struttura più semplice ma efficiente, con un giocatore che ha sottolineato come le case più elaborate sarebbero "distrutte durante un singolo attacco di Purification".