Onimusha 2 torna in versione remastered

Capcom ha annunciato il remaster di Onimusha 2: Samurai's Destiny durante una livestream di presentazione. Il gioco, originariamente uscito su PlayStation 2, arriverà su console e PC nel corso di quest'anno.

Questa notizia giunge sei anni dopo il remaster del primo capitolo della serie, Onimusha: Warlords, pubblicato nel 2019. Il sequel è considerato da molti il miglior titolo della saga e la sua rimasterizzazione era attesa da tempo dai fan.

L'annuncio è stato accompagnato da un breve sguardo al reboot in sviluppo, Onimusha: Way of the Sword. La decisione di Capcom di riportare in vita questa storica serie action-adventure ambientata nel Giappone feudale riflette, ovviamente, l'interesse crescente per i remake e remaster di classici videogiochi.

Il ritorno di Onimusha 2 su piattaforme moderne permetterà ai giocatori di rivivere o scoprire per la prima volta questa avventura, godendo di grafica migliorata e potenziali ottimizzazioni per l'hardware attuale.

Questa serie, nata agli albori del nuovo millennio, ha saputo coniugare elementi storici con un'atmosfera soprannaturale, creando un'esperienza di gioco unica. Un aspetto interessante della serie Onimusha è il suo mix di storia e mitologia: il gioco incorpora elementi del folklore giapponese, come gli oni (demoni) e gli yokai (spiriti soprannaturali), creando un universo in cui realtà e fantasia si fondono. Questa fusione riflette la ricca tradizione narrativa del Giappone, dove storie di samurai si intrecciano spesso con elementi soprannaturali.

Curiosamente, la serie Onimusha ha avuto un impatto significativo anche al di fuori del mondo dei videogiochi. Nel 2006, è stato prodotto un film live-action basato sulla serie, intitolato "Onimusha: Dawn of Dreams", che ha contribuito a diffondere ulteriormente la popolarità del franchise.

Insomma, il ritorno di Onimusha 2 in versione remastered non solo permetterà ai fan di rivivere un classico, ma offrirà anche l'opportunità alle nuove generazioni di esplorare un pezzo di storia videoludica.