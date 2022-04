Nessuno si salva dalla modalità Battle Royale. Neanche Rocket League: gli sviluppatori del popolare gioco che unisce i racing game arcade al calcio hanno infatti lanciato un nuovo evento, chiamato Knockout Bash, che prende ispirazione proprio dal genere più popolare degli ultimi anni e che ha sdoganato prodotti come Fortnite e PUBG.

Il nome dell’evento è appunto Knockout Bash e include anche nuove meccaniche di gioco. In primis non sono più presenti palloni e gol. L’obiettivo principale è quello di spingere i giocatori avversari fuori dalla zona sicura, semplicemente andando a sbattere contro le altre macchine. A disposizione anche una serie di trappole, decisamente efficaci, come ad esempio delle spine presenti ai quattro lati dello stadio. Non solo: per aggiungere adrenalina e ansia, la zona sicura continuerà a restringersi continuamente, obbligando i giocatori a calcolare ogni singola decisione in un brevissimo arco temporale. Il tutto in un’arena progettata appositamente per questo nuovo evento. Chiaramente l’arena è molto piccola, per cui non aspettatevi una Battle Royale con centinaia di giocatori: il limite è infatti di soli 8 player coinvolti in un’unica battaglia.

Come ogni buon Battle Royale che si rispetti, anche il nuovo evento di Rocket League ha una sorta di permadeath. A differenza dei classici esponenti del genere, però, si viene eliminati dopo tre KO. Potete dare uno sguardo alla modalità in azione grazie al trailer, che trovate subito qui in basso.

Knockout Bash è online dalla giornata di ieri e resterà attivo fino al 10 maggio 2022, ma se vi aspettate dei premi e delle skin uniche, almeno per ora, non è stato annunciato nulla di tutto ciò. Tutti i dettagli sulla nuova modalità possono essere trovati anche sul sito ufficiale di Rocket League, che potete raggiungere a questo indirizzo.