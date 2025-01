Ora potete giocare a Tetris dentro un PDF

Un ingegnoso sviluppatore ha creato una versione del classico gioco Tetris giocabile all'interno di un file PDF - sì, avete capito bene -. Thomas Rinsma, un analista di sicurezza, ha infatti realizzato "Pdftris", un gioco funzionante nella maggior parte dei browser desktop moderni.

Il progetto sfrutta le capacità di scripting JavaScript dei motori PDF integrati nei browser come PDFium e PDF.js. Rinsma ha spiegato di essere stato ispirato dalla possibilità di sfruttare queste funzionalità per creare un gioco basico come Tetris direttamente in un documento PDF.

"Ho scoperto che mostrare/nascondere i campi di annotazione funziona bene per creare pixel monocromatici", ha affermato Rinsma descrivendo alcuni dettagli tecnici dell'implementazione. Il gioco può essere controllato sia tramite pulsanti a schermo che utilizzando la tastiera, digitando in un'apposita casella di testo.

Se volete giocarci vi basterà andare sul sito web corrispondente al PDF e cliccare su "start game".

Nonostante Rinsma definisca il suo codice "piuttosto traballante", Pdftris rappresenta comunque innegabilmente un'interessante dimostrazione delle potenzialità dello scripting PDF. Il file di soli 60 KB può essere aperto in un semplice editor di testo per esaminarne il contenuto, interamente in ASCII (potete trovare tutti i dettagli sulla pagina GitHub del progetto).

Al momento Pdftris funziona solo in bianco e nero e senza audio. Inoltre, non è compatibile con Adobe Reader "probabilmente perché non è conforme in diversi aspetti", come spiegato dallo stesso Rinsma. Nonostante ciò, potrebbe funzionare su altri lettori PDF come Foxit Reader.

Non è chiaro se il progetto verrà sviluppato ulteriormente, ma rappresenta già un'interessante fusione tra il mondo dei documenti e quello del gaming, dimostrando come anche formati apparentemente statici come i PDF possano ospitare esperienze interattive complesse, aprendo nuove possibilità creative per gli sviluppatori.

D'altronde, lo stesso Tetris, celebre rompicapo ideato dal programmatore russo Alexey Pajitnov nel 1984, ha una storia affascinante che attraversa la Guerra Fredda. Originariamente sviluppato su un computer Electronika 60, il gioco si diffuse rapidamente in Occidente, diventando un fenomeno globale.

Nel corso degli anni, Tetris ha conosciuto innumerevoli varianti e adattamenti, anche se la versione per Game Boy del 1989 è considerata quella che ha consacrato il gioco come un classico intramontabile, vendendo oltre 35 milioni di copie. La versione PDF di Tetris rappresenta l'ultima evoluzione di questo gioco immortale, dimostrando come la sua semplicità ed eleganza possano adattarsi a formati inaspettati.