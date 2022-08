Uno dei limiti di Fallout 4 (e più in generale dei giochi Bethesda) riguarda l’utilizzo delle scale. Su Internet è pieno di meme e prese in giro verso il team di sviluppo, che non riesce a creare un’animazione per salire i vari scalini. Ora però questo muro è caduto e no, non grazie a Todd Howard e soci, ma grazie ai soliti modder, che già in passato ci hanno abituato a mod decisamente utili e che migliorano l’esperienza di gioco.

La possibilità di utilizzare le scale nel gioco di ruolo a tema post apocalittico di casa Bethesda è stata infatti introdotta da una mod, che aggiunge un pizzico di realismo e di gameplay al gioco. Attenzione: per ovvi limiti (in Fallout 4 le scale funzionano come le porte, vi portano direttamente in un’altra area di gioco) non è possibile salire su tutte quelle che incontrerete, ma solamente in quelle presenti nel vostro settlement, ovvero la vostra base. La mod d’altronde è abbastanza esplicativa fin dal titolo: Climbable Ladders for Settlements è proprio ciò che pensate che sia, ovvero un sistema di utilizzo delle scale limitato al vostro insediamento.

Il funzionamento della mod è decisamente semplice, ma per l’occasione è stato anche prodotto un vero e proprio video di presentazione, con l’alter ego del modder vestito di tutto punto (neanche fosse una serata di gala), che illustra alla perfezione come ora sia possibile finalmente salire le scale. Un video sicuramente ironico, ma che vi invitiamo a visionare e che trovate subito qui in basso.

Se siete interessati alla mod, il nostro consiglio è ovviamente quella di scaricarla dalla pagina ufficiale di Nexus. E se invece siete in cerca di tutt’altra mod, decisamente inutile ma che aggiunge un tocco di colore non da poco, allora non potete perdervi quella di Skyrim, che rimpiazza i draghi con la silhouette dello Stato dell’Ohio.