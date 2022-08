Probabilmente siamo arrivati alla conclusione delle mod utili per Skyrim. Dopo anni passati a scaricare nuove texture, nuove feature e addirittura un sistema che trasforma il gioco Bethesda in un multigiocatore cooperativo, ora l’ultima novità è una mod che rimpiazza i modelli poligonali dei draghi con quello dello Stato… dell’Ohio. No, non stiamo scherzando: qualcuno ha deciso seriamente di rimpiazzare le creature con la forma del paese statunitense.

Creata dal modder Trainwiz, la mod non ha un vero e proprio senso e si limita, appunto, a sostituire tutti i draghi presenti in Skyrim con la silhouette geografica. Così, giusto per. Siamo seri: non c’è nessuna indicazione su Nexus sul perché sia stata creata questa mod, che tra l’altro è anche di semplice installazione: basta infatti inserire una DLL nella cartella di installazione e il gioco è fatto, ecco che tutti i draghi diventeranno, appunto, lo stato dell’Ohio.

Non c’è molto altro da aggiungere, in realtà. I commenti degli utenti in merito però sono sicuramente abbastanza divertenti da poter leggere. “Finalmente si può giocare Skyrim”, scrive un utente su YouTube. “POV: vivi nel Michigan”, un altro commento lasciato sotto il breve video di presentazione della mod, che ritrae la scena introduttiva del gioco. Il video, che trovate subito qui in basso, assume un contorno decisamente comico sul finale, quando si vede quello che doveva essere il drago volare via.

Di mod per Skyrim probabilmente ne vedremo altre, ma speriamo che siano di ben maggiore spessore. E se la fantasia dei modder non si è placata neanche per un attimo davanti a un gioco vecchio di 11 anni, chissà cosa realizzeranno una volta che Starfield (già responsabile di una rottura di una coppia, tra l’altro) sarà disponibile. Il prossimo RPG di Bethesda non ha ancora una data di uscita, ma il team di sviluppo punta a pubblicarlo nel 2023.