Ori and the Will of the Wisps: Xbox invia un dolcissimo regalo a Moon Studios

Ori and the Will of the Wisps, seguito del riuscitissimo Ori and the Blind Forest, ha debuttato proprio nella giornata di oggi su Xbox One e PC. Per ringraziare lo studio di sviluppo del gioco, il team Xbox ha inviato a Moon Studios un messaggio di congratulazioni per il lavoro svolto, insieme a un curioso e dolcissimo regalo. Il messaggio in questione recita: ”Ai nostri amici di Moon Studios. Grazie davvero molto per il vostro duro lavoro, l’impegno instancabile e la dedizione profusa per la realizzazione di Ori and the Will of the Wisps.“

Successivamente si legge: “Vi preghiamo di accettare questo nostro dono come segno di profonda gratitudine e rispetto per aver creato i giochi metroidvania più belli e influenti di questa generazione“. Il dono in questione, da come potete vedere in foto, è una sorta di torta al cioccolato personalizzata con l’ambientazione e i personaggi che troveremo all’interno del gioco.

Today is a sweet day for Moon Studios! Thanks to @Xbox and @XboxP3 for the continued support over the years! It’s a chocolate cake filled with chocolate mousse, yum! pic.twitter.com/ax8CtaThDo — Ori the Game (@OriTheGame) March 11, 2020

Ori and the Will of the Wisps segna la prima grande esclusiva Xbox di quest’anno. Il titolo è caratterizzato da meravigliosi personaggi e un curatissimo level design che esalta il genere metroidvania facendogli raggiungere vette mai viste. Indimenticabile è anche la colonna sonora, ricca di brani che si uniscono alla perfezione alle ambientazioni a schermo.

Dal punto di vista del gameplay, la formula è migliorata rispetto al diretto predecessore. Il sistema di combattimento in alcuni aspetti è stato totalmente rivoluzionato, dovremo stare molto attenti ai numerosi pattern di movimento e d’attacco dei temibili nemici che affronteremo strada facendo. Per approfondire più dettagliatamente le migliorie apportate da Moon Studios, potete consultare la nostra recensione.

In chiusura, vi ricordiamo che Ori and the Will of the Wisps è uscito dopo ben cinque anni di distanza dal capitolo d’esordio, ed è disponibile a partire da oggi su Xbox One e PC. Cosa ne pensate del lavoro svolto da Moon Studios? Fatecelo sapere come sempre nella sezione dedicata ai commenti.