Outriders: svelati i requisiti PC del nuovo shooter

Outriders, il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di People Can Fly, si è recentemente reso protagonista di una situazione che non fa mai piacere agli appassionati. Dopo un 2020 colmo di rinvii, il titolo polacco è stato il primo gioco ad essere stato posticipato in questo nuovo anno. Purtroppo gli strascichi di mesi a sviluppo rallentato causati dall’epidemia di coronavirus sono ancora ben visibili in molti prodotti, per questo il team ha deciso di investire più tempo per proporre ai giocatori un’esperienza di grande qualità.

Per mantenere i fan aggiornati sullo stato dei lavori su Outrider, il team di People Can Fly ha voluto di recente rendere pubblici i requisiti che necessiterà per girare il gioco su PC. Aspettando il mese di aprile per assistere al lancio del titolo, i giocatori possono dare un’occhiata preventiva alle caratteristiche tecniche e ai requisiti richiesti dallo shooter. Come potete vedere qua sotto, People Can Fly ha esposto i requisiti per le configurazioni: minima, raccomandata e ultra.

Requisiti minimi con risoluzione 720p a 60 FPS:

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel i5-3450 / AMD FX-8350

Memoria: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 750Ti / AMD Radeon R9 270x

DirectX 11

Spazio libero: 70GB

Requisiti consigliati con risoluzione 1080p a 60 FPS:

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 8GB

DirectX 12

Spazio libero: 70GB

Requisiti ultra con risoluzione 2160p a 60 FPS:

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: TBD

Memoria: 16GB

GPU: TBD

DirectX 12

Spazio libero: 70GB

L’hardware necessario per le prestazioni ultra deve ancora essere rivelato. Qualunque sia l’impostazione scelta dai giocatori, un’esperienza a 60 FPS sembra garantita. Vi ricordiamo che Outriders è attualmente previsto per l’uscita il 1° aprile su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Una demo gratuita verrà resa disponibile il prossimo 25 febbraio. Cosa ne pensate dei requisiti richiesti dal nuovo titolo di People Can Fly?