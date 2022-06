Nel corso della giornata di ieri, è andata online la beta di Overwatch 2. Questa volta, oltre al PC, la versione di prova è sbarcata anche su console Xbox e PlayStation (ma non Nintendo Switch), permettendo così agli utenti di scoprire tutte le feature tecniche del gioco, che saranno disponibili ovviamente anche nella versione finale.

Come riportato su Reddit, la beta di Overwatch 2 su console next gen (ovvero PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X) supporterà il frame rate a 120 frame al secondo. Oltre a ciò, è previsto anche il supporto al VRR (Variable Refresh Rate). Queste due feature saranno ovviamente assenti dalle versioni old gen del gioco, ovvero quelle destinate a PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Una scelta quasi obbligata quella di Blizzard, visto che l’hardware non sarebbe in grado di far girare il tutto.

Oltre a ciò, le console next gen potranno contare su un’altra, importante feature tecnica. Parliamo delle modalità di performance. In Overwatch 2 sarà dunque possibile scegliere come si preferisce giocare, con tre opzioni a servizio del giocatore. La prima premierà la risoluzione, la seconda invece il frame rate. La terza è un’opzione bilanciata, che consente di ottenere un buon compromesso tra le due. Chiaramente, essendo il gioco ancora in beta, molto probabilmente le performance di tutte e tre le opzioni miglioreranno non appena sarà lanciata la versione definitiva del titolo.

La beta di Overwatch 2 è disponibile dalla giornata di ieri su PC e console Sony e Microsoft. Il gioco completo, o meglio, la sua componente PvP, sarà invece disponibile a partire dal 4 ottobre 2022. Il gioco sarà free-to-play e verrà lanciato in Early Access ma si arricchirà di nuove modalità nel corso del tempo, con una road map decisamente ricca di contenuti già pubblicata nelle scorse settimane da Blizzard e che potete consultare a questo indirizzo.