Overwatch 2: data di uscita nel 2020? Nuovo indizio da un team eSport

Al BlizzCon 2019, Blizzard Entertainment ha annunciato Overwatch 2, il nuovo capitolo dell’hero shooter. Non è esattamente un seguito, ma una specie di versione 2.0 che includerà in esclusiva solo le componenti cooperative: tutte le novità competitive, infatti, saranno rilasciate anche per il primo titolo. Sappiamo quindi molto, ma ci manca un’informazione molto importante: la data di uscita.

Recentemente, il profilo social di PlayStation Brasile ha per errore affermato che Overwatch 2 sarebbe uscito nel 2020; non sapevamo se fosse trattato di un’imprecisione o di un involontario leak. Ora, però, la data di uscita (o più precisamente l’anno di uscita) è stata nuovamente “confermata” da un team dell’Overwatch League, i Vancouver Titans.

I Vancuover Titans hanno infatti rilasciato un tweet nel quale hanno affermato che “Overwatch 2 uscirà quest’anno” e hanno poi chiesto ai follower quali caratteristiche del gioco erano le più interessanti ai loro occhi. Il tweet è stato cancellato. Ovviamente non è da considerarsi come una conferma ufficiale, ma è credibile che un team di professionisti legati al gioco sappiano già una (almeno generica e provvisoria) data di uscita.

Blizzard Entertainment non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale e non ha commentato i rumor circolati in questo ultimo periodo. Ammesso che Overwatch 2 sia in uscita quest’anno, nei prossimi mesi gli sviluppatori dovranno per forza rilasciare nuove informazioni.

Per ora si tratta solo di speculazioni e presunti leak, due conferme da due fonti completamente diverse e sufficientemente credibili cominciano però a far venire qualche sospetto. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di Overwatch 2? Questo particolare seguito è di vostro gradimento oppure continuerete a giocare con il primo capitolo?