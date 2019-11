Overwatch 2: Blizzard fa il punto su trama, personaggi e gameplay

Dopo l’annuncio avvenuto sul palco della scorsa BlizzCon 2019 si è parlato molto di Overwatch 2, e nonostante il gioco sia ancora sprovvisto di una data di rilascio Blizzard sta concentrando i propri sforzi nello sviluppo dell’IP e nel chiarire al meglio tutto ciò che questo sequel proporrà agli appassionati dell’Hero Shooter.

Tramite un nuovo post sul Playstation Blog, Aaron Keller, vicedirettore di Overwatch 2 e Michael Chu, sceneggiatore del progetto, hanno risposto ad alcune delle domande più gettonate svelando diverse informazioni su Overwatch 2. Sappiamo già che una grossa novità che introdurrà questo secondo capitolo sarà la trama, sviluppata attraverso una modalità Storia.

Entrando più nello specifico sulla trama, Michael Chu ha dichiarato: “Negli ultimi anni abbiamo spianato la strada a questa storia e Overwatch 2 è il passo successivo di questa storia. Vi abbiamo presentato i personaggi principali, i conflitti e la storia di questo mondo, ma ora è il momento di spostarci al capitolo successivo. Ora sappiamo che alcuni degli eroi hanno risposto alla chiamata di Winston, ma che succederà? Come reagirà il mondo al loro arrivo? È Overwatch la soluzione di cui ha bisogno il pianeta? Questa è la direzione che prenderà la storia.”

Parlando delle novità di Gameplay e di come tutto questo andrà a mescolarsi con gli eroi vecchi e nuovi, Aaron Keller ha affermato che: “Abbiamo tantissimi eroi in programma per Overwatch 2. Non possiamo entrare nei dettagli sulla loro identità o su quale sarà il loro gameplay, ma possiamo dire che aiuteranno il mondo di Overwatch e introdurranno nuove meccaniche. Overwatch 2 offrirà ai videogiocatori un nuovo tipo di gameplay, cambiando il modo di giocare i personaggi nelle missioni eroe.”

Vi ricordiamo che la nuova modalità Storia sarà un’esclusiva di Overwatch 2, mentre tutto il contenuto PvP sarà rilasciato anche per il primo capitolo. Non siamo ancora a conoscenza di una finestra di rilascio per il sequel dell’Hero Shooter targato Blizzard ma per il momento sappiamo che il titolo arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Cosa pensate delle parole degli sviluppatori Blizzard?