Overwatch, in arrivo il cross-play in beta

State aspettando anche voi di poter giocare con i vostri amici su tutte le piattaforme disponibili? Sembra che sia imminente l’arrivo del crossplay anche su Overwatch. Ad annunciarlo è stata la stessa Blizzard con un video update rilasciato sul canale youtube. Ovviamente il tutto ancora non ha una data precisa, ma sembra che prima del tempo possa arrivare una versione beta dedicata soltanto ad una piccola cerchia di giocatori prescelti. Il tutto inoltre avverrà tramite l’account Battle.net dei giocatori di Overwatch.

In questo modo chiunque potrà giocare da qualsiasi dispositivo solo inserendo il proprio account anche se si gioca su Playstation o Xbox. Questa sembra essere una grande novità, soprattutto in vista dell’arrivo del prossimo capitolo della serie, del quale si ricevono poche notizie a spizzichi e bocconi. Al lancio del servizio di crossplay però c’è da aggiungere che ancora non sarà presente il cross-progressione. Questo significa che potrete linkare il vostro account battle.net alla vostra playstation ma non avrete accesso a tutto il vostro “inventario” PC, se avete il vostro account main su quella piattaforma.

Questa di Overwatch sembra essere una notizia ghiottosissima, soprattutto per tutte quelle persone che hanno gli amici che giocano su altri dispositivi oltre al PC. Come detto però all’inizio di questa notizia, ancora non è chiaro quale sarà la finestra di lancio di questa nuova funzionalità. A questo punto è molto probabile che il prossimo major update possa arrivare comunque verso l’autunno e magari prevedere un corposo ingresso dei primi giocatori anche durante i mesi estivi.

Insomma, speriamo di poter giocare presto ad Overwatch con chiunque e sulla console che preferiamo, senza avere problemi. Voi invece cosa ne pensate? Stavate aspettando questa funzionalità, oppure attendete il prossimo capitolo della serie? Non dimenticate inoltre che questo fine settimana seguiremo in diretta tutte le conferenza dell’E3!