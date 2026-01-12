Il fenomeno Palworld continua la sua espansione oltre i confini del gaming digitale. Pocketpair ha ufficialmente annunciato Palworld Official Card Game, un gioco di carte collezionabili competitivo sviluppato in collaborazione con Bushiroad che debutterà il 30 luglio 2026. La mossa rappresenta un'evoluzione naturale per un titolo che nel 2024 è riuscito nell'impresa di diventare solo il secondo gioco nella storia di Steam a superare i due milioni di giocatori contemporanei, confermando come l'IP creata da Pocketpair abbia le potenzialità per espandersi in un vero e proprio franchise multimediale.

Il gioco di carte fisico è stato progettato come esperienza competitiva per due giocatori e punta a trasferire su carta le meccaniche che hanno decretato il successo dell'originale. I giocatori dovranno schierare i propri Pal per ingaggiare battaglie strategiche e tattiche, raccogliere risorse e costruire basi, il tutto mantenendo l'essenza del gameplay che ha reso Palworld un caso di studio nel panorama dei survival game con elementi monster-catching.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, ogni Pal presente nel card game avrà caratteristiche uniche che i giocatori dovranno sfruttare per ottenere la vittoria. Il sistema di gioco promette di replicare l'esperienza di combattere fianco a fianco con le creature catturate, superando avversari ostili attraverso scelte tattiche ponderate. La descrizione ufficiale invita i giocatori a "vivere il brivido di superare nemici formidabili attraverso questo entusiasmante gioco di carte collezionabili".

Al momento Pocketpair non ha ancora rivelato dettagli specifici sui prezzi o sulle singole carte che comporranno il gioco, limitandosi a pubblicare un breve teaser che mostra alcune illustrazioni delle creature. Sul server Discord ufficiale di Palworld, il team ha invitato la community a rimanere sintonizzata per ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane, lasciando intendere che informazioni più dettagliate sul gameplay e sulla struttura del gioco arriveranno a breve.

La partnership con Bushiroad, azienda giapponese specializzata in trading card game con franchise di successo come Cardfight!! Vanguard e Weiss Schwarz, suggerisce che Pocketpair punti a una distribuzione di respiro internazionale per il suo card game.